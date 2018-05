Lebensmittelriese Nestlé verkauft Starbucks-Kaffee

vor 19 Min.

Für sechs Milliarden Euro übernimmt Nestlé das Supermarkt-Geschäft von Starbucks. Schon länger setzt der Lebensmittelriese auf das Geschäft mit Kaffee.

Von Galina Bauer

Bei Nestlé stehen die Zeichen schon seit längerem auf Kaffee. Der jüngste Coup bestätigt die Marschrichtung des Lebensmittelriesen. Gestern gab das Schweizer Unternehmen bekannt, in Zukunft Produkte der US-Kette Starbucks in Supermärkten zu verkaufen. Die Lizenzrechte lässt sich Nestlé 7,15 Milliarden Dollar (5,97 Milliarden Euro) kosten. Mit dieser Vereinbarung führen die Unternehmen drei große Kaffeemarken zusammen: Starbucks, Nescafé und Nespresso.

Starbucks, Nescafé und Nespresso: Nestlé führt Kaffeemarken zusammen

Vergangenen September erst stellte Nestlé-Chef Mark Schneider seine Strategie vor. Sein Unternehmen, so kündigte er an, wolle insbesondere in vier Bereichen wachsen: Tier- und Babynahrung, Wasser und eben Kaffee. Zu diesem Zeitpunkt hatte Nestlé bereits zwei Mal in das Geschäft mit der braunen Bohne investiert. Im Januar 2017 übernahm das Unternehmen die Firma Caravan aus Ägypten, die löslichen Kaffee herstellt. Im September folgte das kalifornische Unternehmen Blue Bottle Coffee. Für eine halbe Milliarden Dollar erwarb Nestlé 68 Prozent des Unternehmens. Im November kamen Mehrheitsanteile an dem texanischen Unternehmen Chameleon Cold Brew hinzu. Nun also der Riese Starbucks.

Nestlé-Boss Schneider sagt: „Das ist ein bedeutender Schritt für unser Kaffeegeschäft. Es ist die größte der schnell wachsenden Produktkategorien von Nestlé.“ Und: der bislang größte Deal seit seinem Amtsantritt. Dass sich Nestlé hauptsächlich auf den Kaffeemarkt konzentriert, bestreitet ein Sprecher des Unternehmens im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir sehen große Chancen in dem Geschäft. Kaffee ist aber nur eine Wachstumsplattform von vielen.“ Mit der hauseigenen Marke Nespresso und nun auch mit Starbucks möchte Nestlé nun verstärkt auf Qualität setzen.

Nestlé vertreibt Starbucks-Produkte in Supermärkten

Konkret bedeutet die Zusammenarbeit Folgendes: Nestlé wird weltweit Starbucks-Produkte wie Bohnen und Kaffeepulver in Supermärkten vertreiben. Außerdem übernimmt der Konzern etwa 500 Mitarbeiter. Von der Vereinbarung ausgenommen sind der Verkauf von Fertiggetränken sowie die weltweit 28.000 Starbucks-Filialen selbst.

Passend zur Ankündigung des Lebensmittelriesen veröffentlichte der deutsche Kaffeeverband gestern aktuelle Zahlen zum Kaffeekonsum und bestätigte damit, was Nestlé nicht entgangen ist: frisch zubereitet und „auf Knopfdruck“ trinken die Deutschen ihren Kaffee am liebsten. Insbesondere die Kaffeebohne ist beliebt. Aber auch der Außer-Haus-Markt, also Kaffee am Arbeitsplatz und in Cafés, wächst stetig.

Bis Ende des Jahres wird das Geschäft zwischen den beiden Unternehmen abgewickelt. Nestlé geht davon aus, dass sich der Deal schon im nächsten Jahr rechnen wird. Der Marktexperte Jean-Philippe Bertschy von der Vontobel-Bank sagt, dass Nestlé auf diese Weise in den USA „an Marktgewicht zulegen“ könne, daher mache das Geschäft Sinn. Der Kaufpreis erscheine zwar hoch, renditemäßig könnte die Transaktion jedoch „bereits in drei bis vier Jahren die Kapitalkosten übertreffen“, erklärt Bertschy. Starbucks kündigte seinerseits an, mit dem Geld Aktienrückkäufe zu beschleunigen. (mit dpa und afp)

