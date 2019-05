14:24 Uhr

Leinen los: Neues Medienunternehmen schippert auf der Spree

Medien-Unternehmer Steingart lässt mit Springer ein Redaktionsschiff vom Stapel. Damit will ein Team täglich auf der Spree unterwegs sein.

Von epd

Der ehemalige Handelsblatt-Geschäftsführer Gabor Steingart wagt sich in neue Gewässer: Für seine neu gegründete Media Pioneer Publishing GmbH in Berlin holt er sich Axel Springer als strategischen Partner an Bord.

Neues Medienunternehmen startet als Redaktionsschiff in Berlin

Der Medienkonzern erwirbt zum Start 36 Prozent der Anteile an Media Pioneer, wie beide Partner gemeinsam mitteilten. Steingart, 56, Herausgeber und Autor des täglichen Newsletters „Steingarts Morning Briefing“, gründet Media Pioneer Publishing zusammen mit Ingo Rieper, 51, der zuletzt als Finanzchef ebenfalls in der Geschäftsführung der Handelsblatt-Gruppe aktiv war.

Chefredakteur in dem neuen Unternehmen wird Michael Bröcker, 41, der Anfang Mai die Aufgabe seines Chefredakteurspostens bei der Rheinischen Post in Düsseldorf verkündet hatte.

Bröcker, der ebenfalls an dem Unternehmen beteiligt sein wird, soll spätestens von Oktober 2019 an das redaktionelle Tagesgeschäft sowie die Entwicklung weiterer Content-Angebote bei Media Pioneer verantworten. Während Rieper als Vorstandsvorsitzender das operative Geschäft verantworte, konzentriere sich Steingart als Herausgeber auf den Ausbau des journalistischen Angebots.

Redaktionsschiff schippert auf der Spree in Berlin

Als schwimmendes Hauptquartier und Event-Location soll ab Frühjahr 2020 das erste Redaktionsschiff Deutschlands dienen. Die 40 Meter lange und 7 Meter breite „Pioneer One“ mit Elektroantrieb werde inklusive Newsroom, Tonstudio und Veranstaltungsbereich mit mehr als 200 Quadratmetern täglich auf der Spree inmitten des Berliner Regierungsviertels unterwegs sein. (epd)

