Handwerk fordert: Ausbildung mit Studium gleichstellen

Bei der Ehrung der diesjährigen Landessiegerinnen und Landessieger Bayerns im Handwerk wurde auch der Fachkräftemangel thematisiert. Welche Forderungen es gibt.

Im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks zeichnet die Branche ihre besten Nachwuchskräfte aus. Die 110 Landessieger auf bayerischer Ebene sind am Freitag im Kongress am Park in einer Feier mit rund 300 geladenen Gästen geehrt worden. Thematisiert wurde jedoch auch der sich verschärfende Fachkräftemangel.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war vor Ort. Er würdigte die Leistungen und sprach sich für eine stärkere Gleichstellung von Ausbildung und Studium aus. Bayerns Handwerkspräsident Franz Xaver Peteranderl genauso wie Schwabens Handwerkspräsident Hans-Peter Rauch lobten die jungen Handwerkerinnen und Handwerker für ihren Tatendrang und ihre Kreativität. Bei aller Freude weist die Handwerkskammer für Schwaben allerdings auf einen eklatanten Nachwuchsmangel hin. Dieser mache „große Sorgen“.

Fachkräftemangel: Kundinnen und Kunden müssen mit längeren Wartezeiten rechnen

Die momentane Lage auf dem handwerklichen Ausbildungsmarkt stellt sich so dar: „Im Vergleich zum Jahr 2019 haben wir 5,8 Prozent weniger Ausbildungsverträge im schwäbischen Handwerk“, warnte Schwabens Handwerkspräsident gegenüber unserer Redaktion. „Das ist für die Gesellschaft und für die Betriebe ein Desaster“, sagte er. „Denn fehlen dem Handwerk die qualifizierten Fachkräfte, dann können wir unsere Kunden nicht mehr wie gewohnt bedienen. Die Folgen sind lange Wartezeiten für die Verbraucher und höhere Preise.“ Auch Rauch forderte deshalb die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung, die sich auch in einer deutlich höheren finanziellen Förderung niederschlagen müsse.

Mit einer großen Feier wurden in Augsburg die 110 Landessiegerinnen und –sieger des Handwerks geehrt. Im Vordergrund (von links nach rechts): HWK-Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner, Bundeshandwerkstags-Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Hüppers, HWK-Präsident Hans-Peter Rauch, Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Bundeshandwerkstags-Präsident Franz Xaver Peteranderl Foto: HWK Schwaben

Die Umsetzung des Klimaschutzes sei an ein leistungsfähiges Handwerk gekoppelt, das gerade im Bereich der Gebäudesanierung wichtige Aufgaben wahrnimmt, mahnte Rauch. „Der wirtschaftliche Aufschwung“, so Rauch weiter, „steht auf tönernen Beinen. Die Kostenexplosion im Energiebereich ist ein Vorbote für den gesellschaftlichen Sprengstoff, der entsteht, wenn leichtsinnig und unausgegoren Belastungen für Bürger und Betriebe entstehen oder sogar bewusst herbeigeführt werden.“ Schwabens Handwerkspräsident mahnte die sich abzeichnende Ampelkoalition im Bund, sich bei ihren Verhandlungen der Lage im Handwerk bewusst zu sein. „Es muss Schluss sein mit leeren Versprechungen der Politik an das Handwerk. Mittelstand und Handwerk müssen wieder in den Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Überlegungen gestellt werden“, sagte Rauch.

Dies sind die neun schwäbischen Landessiegerinnen und Landessieger: Lukas Kramer, Dachdecker, Schwabmühlhausen; Kevin Berger, Estrichleger, Hainsfarth; Julian Mayer, Gerüstbauer, Sonthofen; Veronica Bier, Hörakustikerin, Holzheim; Osman Sylaj, Schneidwerkzeugmechaniker, Erkheim; Roman Peter, Steinmetz, Germaringen; Johannes Knoll, Systemelektroniker, Augsburg; Johannes Büchler, Technischer Modellbauer, Augsburg; Kastriot Loshaj, Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer; Nördlingen.

