Lieferdienst

06:10 Uhr

Was steckt hinter dem Lieferservice "Gorillas"?

Plus Lebensmittel in zehn Minuten an die Haustüre bekommen? Mit "Gorillas" ist das auch in Augsburg möglich. Wie funktioniert der Bringdienst - und gibt es einen Haken?

Von Sophia Huber

Gerade in Bayern, wo Supermärkte um 20 Uhr schließen und es keinen Späti um die Ecke gibt, spielt sich gerne mal folgende Szene ab: 20.15 Uhr, Sonntagabend, vor dem Fernseher überkommt einen pünktlich zum Tatort-Start die Lust auf etwas Salziges. Der Blick in den Vorratsschrank: enttäuschend. Wie praktisch wäre es, jemand würde in wenigen Minuten eine Tüte Chips an die Haustüre bringen?

