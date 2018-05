vor 31 Min.

Linke-Chef Riexinger an den FC Bayern: "Schmeißt Winterkorn raus" Wirtschaft

Linke-Chef Riexinger wirft Winterkorn vor, vielen Menschen schweren Schaden zugefügt zu haben. Der FC Bayern, sagt er, sollte ihn aus dem Aufsichtsrat werfen.

Nach den neuen Vorwürfen im VW-Abgasskandal hat die Linke den FC Bayern aufgefordert, den früheren Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn aus dem Verwaltungsrat des Fußballclubs zu entlassen. "Als Vorbild für Fair Play taugt Winterkorn wohl kaum", sagte Linke-Parteichef Bernd Riexinger im Gespräch mit unserer Redaktion. "Der FC Bayern München sollte hier ein Zeichen setzen und Winterkorn aus dem Aufsichtsrat schmeißen", betonte er.

Der Linke-Chef warf Winterkorn vor, vielen Menschen in Deutschland schweren Schaden zugefügt zu haben: "Manager wie Winterkorn gehen für den Profit auch über Leichen – Stickoxide belasten nicht nur die Umwelt, sondern sind extrem gesundheitsschädlich."

Der VW-Manager sei ein Beispiel für den Sittenverfall in der deutschen Wirtschaft: "In den Vorstandsetagen gelten Selbstbedienungsmentalität und Rücksichtlosigkeit mehr als Gesetze", kritisierte Riexinger. "Die Politik hat in den vergangenen 25 Jahren freiwillig die Kontrolle abgegeben – wo es noch Regeln gibt, wurden diese wie im Dieselskandal trickreich umgangen."

Riexinger: "Winterkorn muss jeden Cent zurückzahlen"

Riexinger forderte den VW-Aufsichtsrat unter SPD-Ministerpräsidenten Stephan Weil auf, dafür zu sorgen, alle möglichen Schadenersatzansprüche gegen den ehemaligen Vorstandschef durchzusetzen: "Winterkorn muss jeden Cent zurückzahlen", betonte er. "Der Ex-Manager, der zum Preis einer Sozialwohnung eine Luxusvilla bewohnt, hat dem VW-Konzern unwiderruflichen Schaden zugefügt", sagte Riexinger. "Winterkorn hat sich die Taschen prall gefüllt - auf Kosten der Umwelt, der VW-Kunden und der Beschäftigten, deren Arbeitsplätze durch den Dieselskandal gefährdet sind", fügte er hinzu.

Winterkorn droht nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) der finanzielle Ruin. Volkswagen prüfe, den 70-Jährigen für den entstandenen Milliardenschaden des Dieselskandals haftbar zu machen. Die Zeitung beruft sich dabei auf den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch. Hier lesen Sie mehr dazu. (gps/AZ)

Die USA weiten ihre strafrechtlichen Ermittlungen gegen VW-Mitarbeiter in der Dieselgate-Affäre aus. Nun ist auch der langjährige Konzernchef Martin Winterkorn unter den Beschuldigten. Video: dpa

Themen Folgen