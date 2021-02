12:01 Uhr

M-net plant in Schwaben 60.000 Anschlüsse mit Glasfaser

Plus Das Münchner Unternehmen M-net will zusammen mit der Deutschen Glasfaser das schnelle Internet ausbauen. Start ist in einer Gemeinde nördlich von Augsburg.

Von Michael Kerler

Losgehen soll es in Langweid nördlich von Augsburg. Der Münchner Telekommunikationsanbieter M-net will in Schwaben und Oberbayern stark investieren. Geplant ist, in mehreren Gemeinden unserer Region innerhalb von 12 bis 24 Monaten rund 60.000 reine Glasfaseranschlüsse zu verlegen, teilte das Unternehmen mit. Sie sind die Voraussetzung für besonders schnelle Internetverbindungen. Angebunden werden Haushalte und Gewerbeeinheiten, die Leitungen reichen bis ins Haus oder Büro.

Der Ausbau erfolgt in Kooperation mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser aus Borken in Nordrhein-Westfalen. Er ist aber an Voraussetzungen gebunden.

Hausanschluss: Es sollen keine Kosten entstehen

Der Netzausbau erfolgt privatwirtschaftlich. Für die Kommunen und die Kunden entstehen keine Ausbau- und Anschlusskosten, berichtet M-net. Nötig ist aber eine Kooperationsvereinbarung mit einer Kommune.

Schnelles Internet in Augsburg 1 / 4 Zurück Vorwärts Grundsätzlich ist Augsburg laut Angaben der Stadtverwaltung mit schnellem Internet gut versorgt: 158.000 Haushalte und 35.000 Anwesen gibt es in Augsburg. 64.000 Haushalte könnten bei Bedarf auf bis zu 1000 Mbit/s zugreifen, rund 97 Prozent aller Anwesen seien mit bis zu 250 Mbit/s versorgt. (Stand: November 2019)

Der Telekommunikationsanbieter M-Net und die Stadtwerke wollen bis zum Jahr 2027 mindestens 12.500 Wohnungen und Gewerbeeinheiten mit Glasfaseranschlüssen ausstatten. Es sollen einige bestehende Quartiere und vier Neubaugebiete mit Breitband versorgt werden.

Es geht um rund 1500 Gebäude. Betroffen sind – gesamt oder in Teilen – die Gewerbegebiete Oberhausen-Nord und Lechhausen-Ost, die Gebiete Brückenstraße, Holbeinstraße, Kesterstraße, Hunoldsgraben, Bäckergasse, Spitalgasse, Bismarckviertel, Antonsviertel (westlich der Gögginger Straße) und Depotstraße sowie das Webereck (Mühlbachviertel in Pfersee). Ebenso werden die Neubaugebiete Haunstetten Südwest, das Areal um die Uniklinik, der Ackermannpark (nahe Dehner) und das Gaswerk-Areal versorgt.

Die 11.000 privaten Haushalte und fast 1500 Gewerbeeinheiten bekommen einen Glasfaseranschluss bis in die Wohnung oder ins Büro gelegt. Die Geschwindigkeiten des neuen Netzes, speziell wenn die Glasfaser bis in die Wohnung reicht und so gut wie kein Kupferkabel mehr auf den letzten Metern genutzt werden muss, liegen laut M-Net bei bis zu einem Gigabit pro Sekunde.



Anschließend werden die Einwohner angeschrieben, ob sie Interesse an einem Glasfaseranschluss haben. Zudem müssen sie bereit sein, für eine bestimmte Laufzeit einen Vertrag mit M-net oder der Deutschen Glasfaser abschließen. Nur wenn mindestens 40 Prozent den Eigentümer mitmachen, wird die Leitung verlegt.

Start in Langweid: Ab Februar werden Haushalte angeschrieben

In Langweid will M-net zusammen mit der Deutschen Glasfaser im Februar beginnen, erst die eigenen Kunden anzuschreiben und nach ihrem Interesse zu fragen, ab März folgen die anderen Hauseigentümer. Mit der Gemeinde Langweid gibt es bereits einen Kooperationsvereinbarung. Daneben unterbreiten die Partner noch rund 20 anderen Kommunen in der Region das Angebot, sagte ein M-net-Sprecher. Hier gebe es aber noch keine Kooperationsvereinbarungen.

Derzeit treiben auch andere Firmen den Glasfaserausbau voran, zum Beispiel die Telekom, die Lechwerke oder Erdgas Schwaben. Hinter M-net mit seinen rund 850 Mitarbeitern stehen die Stadtwerke Augsburg und München, das Allgäuer Überlandwerk und andere Regionalversorger. Die Deutsche Glasfaser hat rund 650 Beschäftigte.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.



Themen folgen