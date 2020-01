Marc Lucassen tritt sein Amt an: Was der neue IHK-Chef jetzt vorhat

Plus Marc Lucassen lebte zuletzt in Nigeria und ist neuer Hauptgeschäftsführer der schwäbischen Industrie- und Handelskammer. Mit 47 Jahren will er nun in der Region durchstarten.

Marc Lucassen passt zu einer Wirtschaftsregion wie Schwaben, deren Industriebetriebe rund 45 Prozent ihrer Produkte in alle Welt exportieren. Denn der neue IHK-Hauptgeschäftsführer hat fast zehn Jahre seiner beruflichen Karriere im Ausland verbracht – und das nicht nur in vergleichsweise bequemen Ländern, „sondern auch dort, wo es schon einmal ruppiger zugehen kann“. Und damit meint der 47-Jährige Afrika, einen Kontinent, wo er drei Etappen seiner Karriere – und das jeweils in Nigeria – verbracht hat, ein Land mit gut 200 Millionen Einwohnern. Auch den Nahen Osten kennt der gebürtige Düsseldorfer gut. Dort hat er in Israel für ein Schweizer Unternehmen gearbeitet, das auf Lösungen zur Energieübertragung und -verteilung spezialisiert ist.

In Nigeria war der neue Hauptgeschäftsführer der schwäbischen Industrie- und Handelskammer in jungen Jahren kurz für Siemens und zwei Mal länger tätig. Zum einen baute er dort Berufsschulen nach deutschem System auf. Und bis Oktober dieses Jahres setzte sich Lucassen im Auftrag des deutschen Industrie- und Handelskammertages für die Weiterentwicklung der Außenhandelskammer in der nigerianischen Großstadt Lagos mit ihren knapp 23 Millionen Einwohnern ein.

Lucassen hat in München, Großbritannien und Italien studiert

Damit nicht genug der Auslandserfahrungen: Lucassen, der an der Technischen Universität München seinen Doktortitel in Betriebswirtschaft erwarb, hat auch in Großbritannien sowie Italien studiert und später für eine Münchner Unternehmensberatung unter anderem in Rumänien gearbeitet. All die weltweit tätigen Mittelständler Schwabens können also künftig auf die Erfahrungen eines Mannes zurückgreifen, der in sein Berufsleben eine hohe Dosis Ausland hineingepackt hat und der einst als junger Mann „aus Abenteuerlust“ in die Welt gezogen ist.

Doch was bringt einen wirtschaftlichen Weltenbummler, der im Rheinland geboren ist, dazu, mit seiner Frau wieder zurück in die bayerische Heimat zu gehen? Dabei ist der Wirtschaftsvertreter, auch wenn man es sprachlich nicht hört, ein halber Schwabe, zogen seine Eltern doch, als er zehn Jahre alt war, mit der Familie nach Neusäß bei Augsburg. Lucassens Vater arbeitete sein ganzes Berufsleben beim Getriebehersteller Renk, der in Augsburg seinen Hauptsitz hat. Der neue IHK-Hauptgeschäftsführer hat den Kontakt zu Neusäß nie abreißen lassen, auch nachdem seine Eltern gestorben sind. Nach wie vor hat er dort gute Freunde. Und in weiser Voraussicht kaufte sich Lucassen dort vor dreieinhalb Jahren ein Grundstück, auf das er ein Haus bauen lässt. Der Heimkehrer ahnte damals nicht einmal, dass er sich dereinst unter rund 100 Bewerbern für die Nachfolge des IHK-Hauptgeschäftsführers Peter Saalfrank durchsetzen wird.

Marc Lucassen zur Rückkehr nach Schwaben: „Zeit für geordnete Fahrwasser“

Bis das Haus fertig ist, wohnt Lucassen mit seiner Frau in einer Augsburger Wohnung in einer ehemaligen Textilfabrik. Kinder hat das Ehepaar noch keine. Was den sportlich wirkenden Lucassen nach Bayern zurückzog, ist neben seiner Leidenschaft für das Bergwandern vor allem die Einsicht, dass es nun „einmal Zeit für ein geordnetes Fahrwasser wird“. Im Ausland sei ihm besonders deutlich geworden, was Deutschland für ein gutes Land sei: „Denn hier gibt es anders als etwa in Nigeria einen funktionsfähigen Rechtsstaat und eine Soziale Marktwirtschaft.“ So sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wer ins Ausland geht, lernt viel über sich selbst, sein Land und die eigene Herkunft.“ Nun will Lucassen mit seiner Frau langfristig in Schwaben bleiben.

Natürlich wird der neue IHK-Stratege ein gefragter Gesprächspartner sein, wann immer es um Afrika geht. Er fordert auch bayerische Firmen auf, „die Chancen auf dem Kontinent stärker zu nutzen“. Die Verantwortlichen in Nigeria etwa suchten keine Entwicklungszusammenarbeit mit Deutschland, sondern ökonomische Kontakte. Kann Afrika denn in Jahrzehnten ein neues China werden, was wirtschaftliche Stärke betrifft?

Lucassen sagt dazu: „Einige Länder wie Nigeria, Ghana oder Äthiopien haben das Potenzial, wirtschaftlich stark aufzusteigen.“ Dann folgt das große „Aber“ des Experten: „Doch noch frisst das stürmische Bevölkerungswachstum wirtschaftliche Erfolge weitgehend auf.“ So sei eine Begrenzung des starken Zuwachses an Menschen – wie einst auch in China – die Grundvoraussetzung für Fortschritt in Afrika.

Lucassen ist Fan des FC Augsburg

Auf Lucassen, der sich fußballerisch bereits als Fan des FC Augsburg outet, warten nun ganz andere Themen in der Region. Dabei hat er sich schon eingearbeitet und spricht detailliert über den Mangel an Facharbeitern in Schwaben als Haupt-Wachstumshindernis und die Sorge von Industriebetrieben, dass der Strom nach dem Atomausstieg zu teuer werden könnte. Der neue IHK-Mann hat sich auch vorgenommen, die Leistungen der Wirtschaftskammer – ob bei Aus- oder Weiterbildung – noch intensiver als bisher nach außen zu tragen. Er will also über das Gute, was getan wird, sprechen. Ihm geht es darum, „das Thema Wirtschaft positiver zu besetzen“. Dazu will er sein Netzwerk vergrößern.

In Berlin ist er hier schon durch seine Kammertätigkeit in Nigeria gut aufgestellt, hat er Politiker in der Hauptstadt doch immer wieder über Afrika informiert. Nach Abitur in Neusäß, Zivildienst beim Roten Kreuz in Augsburg und Studium konnte Lucassen am Anfang seiner Karriere als Assistent des früheren Augsburger SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Pfaff in die Welt der Politik hineinschnuppern. Nun muss Lucassen die Fährte nach München zu CSU-Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern aufnehmen.

Wenn dann mal Zeit bleibt, kocht der Wirtschaftsmann gemeinsam mit seiner Frau. Ein gutes Glas Wein gehört auch dazu. „Und ich lese gerne“, sagt er, „also alles ganz unspektakuläre Hobbys“. Ein Kontrastprogramm für einen Abenteurer, der schon in ruppigeren Gegenden der Welt unterwegs war.

