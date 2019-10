vor 20 Min.

Medienbericht: IT-Störung legte Produktion bei Porsche lahm

Die Produktion im Stammwerk des Sportwagen-Herstellers Porsche ist am Dienstag vorübergehend eingestellt worden.

Ein Serverausfall soll die Produktion beim Autobauer Porsche lahmgelegt haben. Das berichtet der Spiegel.

Ein massives IT-Problem hat die Produktion des Sportwagen-Herstellers Porsche in zwei Werken am Dienstag teilsweise lahmgelegt. Das berichtet der Spiegel auf seiner Internetseite. Grund für den Produktionsstopp im Stammwerk Zuffenhausen (Baden-Württemberg) sowie im Leipziger Werk (Sachsen) sei der Ausfall von mehr als 200 Servern gewesen.

Im Stammwerk Zuffenhausen, in dem täglich rund 200 Autos produziert werden, soll die Produktion am Dienstag zeitweise komplett zum Stillstand gekommen sein. Auch in Leipzig ging zunächst nichts mehr.

Die Serverausfälle seien nicht durch einen Angriff von außen entstanden, wie ein Porsche-Sprecher dem Spiegel mitteilte. Ein internes Problem habe den Ausfall verursacht. Seit Dienstagabend sei die Produktion schrittweise wieder angelaufen. Das Ausmaß des Schadens sei noch nicht absehbar. (AZ)

