vor 20 Min.

Medienbericht: Markus Duesmann soll schon im April neuer Audi-Chef werden

Markus Duesmann soll schon im April 2020 neuer Chef bei Audi werden. Das berichtete die FAZ am Samstag. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Markus Duesmann gilt schon länger als Favorit für den Audi-Chefsessel. Der Maschinenbau-Ingenieur hatte seine Karriere bei Mercedes-Benz angefangen, war 2007 zu BMW ins Formel-1-Team gewechselt und wurde 2012 Leiter der BMW-Motorensparte. Seit Oktober 2016 ist er Einkaufsvorstand. Für Schlagzeilen sorgte er mit einem Milliardenvertrag mit dem größten chinesischen Batteriezellenbauer CATL, der ein Werk in Thüringen baut.

Duesmann hatte beim VW-Konzern einen Vertrag für einen Vorstandsposten unterschrieben, aber sein Vertrag bei BMW lief erst einmal weiter. Wegen einer Konkurrenz-Sperrklausel dürfe er voraussichtlich erst im Oktober 2020 im VW-Konzern antreten, hieß es.

Am Samstag nun meldete die Frankfurter Allgemeine auf Insider, dass Duesmann doch bereits im April 2020 als neuer Audi-Chef starten könne. "In aller Stille" seien sich die Konzerne in der Causa Duesmann näher gekommen, nachdem sich Bmw einem schnelleren Antritt zunächst verwehrt hatte. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es am Samstag aber nicht.

Für Duesmann weichen müsste Bram Schot, der bei Audi in Ingolstadt nach der Verhaftung von Rupert Stadler übernommen hatte. Erst war er nur Interimschef beim Ingolstädter Autobauer, seit Januar ist er auch formal Audi-Vorstandsvorsitzender. (AZ)

