vor 31 Min.

Bayerns Mieter in der Falle: Zahlen zeigen, wo die Mieten besonders steigen

Wohnen ist nicht nur in München, sondern auch in Augsburg und in ganz Bayern teurer geworden.

Plus Zahlen der Bundesregierung zeigen, wie dramatisch Mieten in Bayern in den letzten zehn Jahren gestiegen sind. Längst ist die Belastung für die Menschen nicht nur in der Boomregion München enorm.

Von Christian Grimm

Natürlich ist es in und um München heftig. Eine bezahlbare Bleibe zu finden, ist für Rentner, Studenten, Normalverdiener und junge Familien fast wie eine Lotterie mit geringen Gewinnchancen. Mussten Mieter 2011 beim Einzug 11,63 Euro für den Quadratmeter kalt zahlen, waren es vergangenes Jahr schon 19,21 Euro pro Quadratmeter. Glücklich die, die einen alten Vertrag haben. Die Beinah-Verdopplung binnen eines Jahrzehnts in der Landeshauptstadt ist ein krasses Beispiel, wie teuer Wohnen in Bayern geworden ist.

