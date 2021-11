Migrationspolitik

vor 38 Min.

Was die regionale Wirtschaft von den Ampel-Plänen zum Fachkräftemangel hält

Plus In allen Branchen gibt es immer mehr offene Stellen, trotz der Pandemie. Deutschland und die Region brauchen dringend Zuwanderung. Was Wirtschaftsvertreter aus der Region sagen.

Von Stefan Küpper

Mit das größte Problem der deutschen Wirtschaft ist der Fachkräftemangel. Erst vergangene Woche lieferte ein Report des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) neue Zahlen: Mehr als die Hälfte der Unternehmen können derzeit offene Stellen zumindest vorübergehend nicht besetzen. In der Summe sind es laut DIHK bis zu 1,8 Millionen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

