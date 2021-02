21:09 Uhr

Milliardär Heinz Hermann Thiele ist tot

Der laut Forbes-Liste achtreichste Deutsche, Heinz Hermann Thiele, ist tot. Er wurde 79 Jahre alt. Er besaß Anteile der Lufthansa und war Mehrheitsgesellschafter des Bremsenspezialisten Knorr-Bremse.

Der Milliardär und Mehrheitsgesellschafter des Bremsenspezialisten Knorr-Bremse, Heinz Hermann Thiele, ist tot. Er starb nach Angaben des Unternehmens überraschend am Dienstag im Alter von 79 Jahren. Thiele war zuletzt stellvertretender Vorsitzender und Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats und zuvor viele Jahre Vorstandsvorsitzender sowie danach Chef des Kontrollgremiums.

Einer breiten Öffentlichkeit wurde er 2020 bekannt, als er in der Corona-Krise zum größten Aktionär der Lufthansa aufstieg. Er hatte den Einstieg des Staates zur Rettung der Airline kritisiert, dann aber doch zugestimmt.

Der gebürtige Mainzer war einer der erfolgreichsten Unternehmer der Republik. Er hat aus dem angeschlagenen Münchner Unternehmen Knorr-Bremse einen weltweit führenden Bremsenlieferanten für die Bahn- und Lkw-Industrie geformt – und das mit Härte und lange auch als Weltreisender für die Belange des Konzerns bis an die Grenzen der Erschöpfung. Er bezahlte das nach eigenem Bekunden vorübergehend mit gesundheitlichen Problemen.

Thiele galt als harte Nuss für Gewerkschafter

Damals hat der Jurist, der seine Karriere in der Patentabteilung von Knorr-Bremse begann, das Unternehmen als Angestellter mithilfe der Banken übernommen und zum Global Player geformt. Er galt als härteste Nuss für durchaus an Härte gewöhnte IG-Metaller. Von einem „Gewerkschaftsfresser“ war die Rede. In dessen Betrieb gab es eine durchaus auffällige hohe Fluktuation bei Führungskräften. Patriarchen sind eben im Umgang nicht einfach, sie kämpfen aber für ihren Betrieb und auch den Erhalt von Arbeitsplätzen. So plante Knorr-Bremse wegen Corona keinen Personalabbau.

Zuletzt stieg er trotz Krise bei Lufthansa ein und saß wieder im Aufsichtsrat von Knorr-Bremse. (AZ, dpa)

