Mode

vor 12 Min.

Schöffel spaltet sich auf: Welche Idee dahintersteckt

Plus Der Schwabmünchner Outdoor-Bekleidungshersteller Schöffel stellt seine Sparte für Mitarbeiterbekleidung auf eigene Beine. Was das neue Führungsteam damit bezwecken will.

Von Michael Kerler

Im Frühjahr hatte Peter Schöffel seinen 60. Geburtstag gefeiert. Die Corona-Krise und der Lockdown hatten das Land da fest im Griff. Der Outdoor-Bekleidungshersteller Schöffel aus Schwabmünchen konnte sich den Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht entziehen. Jetzt ist klar, wie sich Schöffel weiterentwickeln will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen