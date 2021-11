So funktioniert eine lokale Lieferkette im Augsburger Land

Plus In Gablingen stellt sich eine neue Initiative vor: eine geschlossene Lieferkette vom Getreidebauern über den Müller bis hin zum Bobinger Bäcker Cumpanum.

Auf der Wiese, vor einem mobilen Stall, scharren bunte Hühner im Sand, auf der Weide daneben muhen die Rinder. Die Gablinger Familie Rotter baut auf ihren Feldern Kartoffeln, Kleegras, Soja, Mais, Zuckerrüben, Gemüse, Roggen und auch – schwerpunktmäßig – Dinkel an. „30 Hektar von der Sorte Zollernspelz sind es. Weizen lassen wir dafür jetzt ganz bleiben“, erklärt der Senior Franz Rotter. Damit ist der Hafnerbauer, ein großer Bio-Betrieb im Norden von Augsburg, Teil eines „ganz besonderen Leuchtturm-Projekts“, so Ulrich Deuter von der Ökomodellregion Stadt.Land.Augsburg.