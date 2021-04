Montana Aerospace geht an die Börse: Interesse an Premium Aerotec?

Plus Das Schweizer Unternehmen Montana Aerospace von Investor Michael Tojner besorgt sich 400 Millionen Euro. Immer wieder gibt es Spekulationen um Interesse an Premium Aerotec in Augsburg.

Der Flugzeugbau-Zulieferer Montana Aerospace mit Sitz in Reinach in der Schweiz strebt an die Börse. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Gruppe plant die Notierung noch im zweiten Quartal dieses Jahres – abhängig von den Marktbedingungen. Mit dem Gang an die Schweizer Börse sollen Bruttoerlöse von rund 400 Millionen Euro erzielt werden. Zwei neue Investoren hätten bereits zugesagt, Aktien im Wert von rund 113 Millionen Euro zu zeichnen.

Montana Aerospace: 4700 Beschäftigte in 14 Ländern

Montana Aerospace produziert mit 4700 Beschäftigten in 14 Ländern zum Beispiel Baugruppen aus Aluminium, Titan und Verbundwerkstoffen. Das Unternehmen liefert unter anderem an Premium Aerotec in Augsburg und damit an den Airbus-Konzern. Es gehört zur Montana Tech Components AG des österreichischen Investors Michael Tojner. Zur Gruppe zählt auch die deutsche Varta AG und die Aluflexpack AG. Tojner ist Hauptaktionär bei Varta.

Die Firma Premium Aerotec in Augsburg. Foto: Ulrich Wagner

Eingesetzt werden sollen die Emissionserlöse aus dem Börsengang von Montana Aerospace „zur Finanzierung künftigen organischen und smarten anorganischen Wachstums“, hieß es. Unter anorganischem Wachstum verstehen Unternehmen Käufe anderer Firmen.

Airbus will Premium Aerotec aufspalten

Michael Tojner und seiner Gesellschaft Montana Tech Components wird ein Interesse am Augsburger Flugzeug-Zulieferer Premium Aerotec nachgesagt. Zumindest eine Partnerschaft hat man der Airbus-Tochter angeboten. Premium Aerotec sorgte in dieser Woche ebenfalls für Schlagzeilen. Das Unternehmen soll in zwei Gesellschaften aufgespalten werden Unter Beobachtern gibt es Spekulationen, dass sich Airbus für einen Teil des Geschäfts – die Einzelteilefertigung – nach einem Partner, wenn nicht gar nach einem Käufer umsehen könnte.

