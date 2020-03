München bekommt Zuschlag für die nächste Automesse IAA

Plus Nachdem die Automesse in Genf abgesagt wurde, versuchen Hersteller ihre Botschaften digital zu vermarkten. Bayerns Hauptstadt kann nun zeigen, wie das Auto zur Mobilität der Zukunft passt.

Die Autokonzerne haben schnell in den digitalen Gang geschaltet. Nachdem die Veranstalter in der Schweiz den Genfer Autosalon als eine der wichtigsten Branchenmessen weltweit wegen des Coronavirus abgesagt haben, meldet sich etwa BMW-Chef Oliver Zipse anderweitig zu Wort. Ohne Ansteckungsrisiko können Journalisten dem Manager in einer Telefonkonferenz Fragen stellen. Wer eine Einmalnummer und einen entsprechenden Code bekommen hat, ist mit von der Partie. Nur die Reporter sehen nicht, wie der 56-Jährige schaut und gestikuliert, wenn er auch mal unangenehmere Fragen beantworten muss.

Zu Beginn der Pressekonferenz sagt Zipse: „Gesundheit und Sicherheit gehen vor.“ Dann wird es spannender. Denn der BMW-Chef verrät, dass er nach gegenwärtigem Stand trotz der Ausbreitung der Epidemie an den Absatzzielen des Unternehmens festhält. Er sehe gegenwärtig keine Auswirkungen auf die weltweiten Verkäufe außerhalb Chinas. Dabei hätten gut 450 der insgesamt mehr als 500 BMW-Händler in dem asiatischen Riesenreich ihre Verkaufsräume wieder geöffnet. China kehrt also langsam zur Normalität zurück.

Der BMW-Chef kann die ihm auf dem Herzen liegenden Botschaften ähnlich wie bei einer Messe rüberbringen. In einem ebenfalls digital verbreiteten Video feiert das schnittige Elektroauto „Concept i4“ der Münchner Weltpremiere. Noch ist das als Antwort auf den Verkaufserfolg des US-Herstellers Tesla gedachte Fahrzeug ein Konzept. Deswegen hält sich BMW mit Details wie den künftigen Preisen zurück.

Ein passender Öko-Flitzer für einen grünen James Bond

Doch der BMW-Chef gestattet bei seinem digitalen Messeauftritt zumindest einige Einblicke, wie er sie ähnlich gewährt hätte, wenn er physisch in Genf aufgetreten wäre. Demnach kann das elegante Anti-SUV-Auto in vier Sekunden von null auf 100 Kilometer beschleunigen und baut auf die Kraft von 530 PS. Das Elektrofahrzeug verfügt über eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern. Der Öko-Flitzer wäre sicher eine der Attraktionen in Genf gewesen, muss nun aber digital durchstarten. BMW-Designchef Adrian von Hooydonk rühmt den Wagen als „stark, sexy und modern“.

Das alles klingt nach einem passenden Öko-Flitzer für einen grünen James Bond. Der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer zeichnet für den Sound des Fahrzeugs mit der haiartig wirkenden Frontpartie verantwortlich. Am Ende des Films wollen sich Zipse und van Hooydonk die Hand geben, überlegen es sich aber in Viruszeiten doch anders und bewegen nur die rechten Fäuste lachend aufeinander zu. Die Präsentation der Münchner wirkt gewohnt unaufgeregt, was sich über die digitale Pressekonferenz von Mercedes-Benz nicht sagen lässt. Die Veranstaltung ist mangels Journalisten keine Pressekonferenz, sondern ein Auftritt führender Daimler-Manager um Konzern-Chef Ola Källenius, 50.

Besucher auf der IAA vor drei Jahren in Frankfurt. Bild: Uli Deck, dpa

Dass der Auftritt schrill gerät, liegt nicht an den Verantwortlichen des Unternehmens, sondern der amerikanischen, schnell sprechenden 37-jährigen TV-Moderatorin Katie Linendoll, deren beide schwarz-weiß gerandete Brillengläser je die Form einer platt gedrückten Acht aufweisen und damit designmäßig aufregender wirken als die in dem Video präsentierte neue E-Klasse-Version. Die Amerikanerin trägt auch ein auffälliges dunkelgelbes, mit Blumen besticktes Kleid. Sie stellt Fragen, die jeden Chef verzücken, etwa: „Was ist der größte Erfolgsfaktor der E-Klasse?“

Automessen müssen zeigen, dass sie die Probleme der Zukunft lösen können

Entsprechend gut gelaunt wirkt Källenius. So unternehmensfreundlich kann eine digitale Messe sein. Journalisten mögen sich hier wieder analoge Autoshows zurückwünschen, wo sie kritische Fragen stellen können. Dabei glaubt Deutschlands bekanntester Auto-Experte, Professor Ferdinand Dudenhöffer, große Automessen seien nur noch ein Schatten ihrer selbst. „Wenn sich große Veranstaltungen nicht neu erfinden, droht ihnen die Einstellung“, sagt er unserer Redaktion. Daher suche die Automesse IAA nun ihr Heil außerhalb Frankfurts in München.

Den Autosalon in Genf sieht Dudenhöffer kritisch: „Bereits im letzten Jahr wurden die Messeflächen mit Bistros, Reifenherstellern und Nachbauten von Oldtimern aufgepolstert.“ Selbst wenn die Show stattgefunden hätte, wären aus Sicht des Branchenkenners mehr als 14 prominente Firmen wie Ford, Mitsubishi, Tesla und Volvo der Veranstaltung ferngeblieben.

Ein ähnliches Schicksal hat die IAA 2019 erlebt. Auch deshalb hatte sich der die Messe veranstaltende Branchenverband VDA entschieden, Frankfurt den Rücken zu kehren. Andere deutsche Städte kamen mit neuen Konzepten ins Spiel. Am Ende blieben noch Berlin, Hamburg und München übrig, wobei die bayerische Landeshauptstadt erfolgreich mit der Idee punkten konnte, die neue IAA in den Großraum München und dessen Suche nach innovativen Verkehrskonzepten zu integrieren.

Genau das ist nach Ansicht des Auto-Experten Professor Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management, richtig. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt er: „Automessen haben nur dann eine Chance, wenn sie Problemlöser für die Mobilität der Zukunft sind.“ Sonst hätten sie ein Problem. München leidet wie viele Großstädte unter massiven Verkehrsproblemen. Die Messeveranstalter könnten aufzeigen, wie Menschen sich in einem urbanen Raum klug fortbewegen, wie also schlaue urbane Mobilität aussieht. Dann glaubt auch Dudenhöffer, dass die IAA eine Zukunft hat.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.