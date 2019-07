vor 26 Min.

Nach Eklat: China-Kritiker Strittmatter verteidigt IHK-Auftritt

Plus Über China zu reden, nicht aber über Politik, wäre absurd, sagt der Autor. Nach seinem Auftritt hatte Chinas Botschafter das IHK-Fest vorzeitig verlassen.

Von Michael Kerler

Das Sommerfest der Industrie- und Handelskammer Schwaben am Donnerstagabend hat dieses Jahr einige Wellen geschlagen. Der Journalist, Autor und China-Kritiker Kai Strittmatter hatte in einer Podiumsdiskussion die Politik Chinas mit Blick auf die Digitalisierung kritisch beleuchtet. Chinas Botschafter in Deutschland verließ früher als erwartet den Abend. Statt wie angekündigt um acht Uhr ging er bereits um halb acht. Die IHK-Spitze bedauerte im Anschluss in einer ersten Reaktion gegenüber unserer Redaktion, politische Äußerungen seien „gegen die Abmachung“ gewesen. Kai Strittmatter, langjähriger China-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, schilderte am Sonntag unserer Redaktion eine andere Sicht.

„Über China zu reden, nicht aber über Politik, ist absurd“, sagt Strittmatter. „In China bestimmt die Politik und damit die Kommunistische Partei jeden Quadratzentimeter des Landes. Über der Wirtschaft herrscht das Primat der Politik.“ Das Motto des Abends lautete „Digitalisierung trifft Globalisierung - Weltmacht China?!“. „Zu denken, diese drei Themen hätten nichts mit Politik zu tun, wäre ein Witz“, sagt Strittmatter. Autor des Buches "Die Neuerfindung der Diktatur" Zudem habe er in Augsburg erwartungsgemäß die Kernthese seines Buches vertreten, für das er derzeit zu zahlreichen Vorträgen und Talkshows eingeladen werde, sagt Strittmatter. Der Titel: „Die Neuerfindung der Diktatur: Wie China den digitalen Überwachungsstaat aufbaut und uns damit herausfordert“. Digitalisierung und Globalisierung seien zentrale Themen des Buches. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. „Zu sagen, es habe eine Abmachung gegeben, wonach ich nicht über Politik hätte reden dürfen, ist unwahr“, betont Strittmatter. „Denken Sie im Ernst, ich hätte mich auf eine solche Bedingung eingelassen? Glauben Sie im Ernst, die Industrie- und Handelskammer hätte sich getraut, mir gegenüber im Vorfeld solche Bedingungen zu stellen?“, sagt er. Strittmatter: "Wer Kai Strittmatter einlädt, bekommt Kai Strittmatter" Strittmatter erklärte, er habe sich auf den Abend gefreut. Für ihn sei aber auch klar gewesen: „Wer Kai Strittmatter einlädt, bekommt Kai Strittmatter.“ Die IHK hätte sein Buch und seine Thesen kennen müssen. Strittmatter berichtet, dass er im Februar von der IHK für das Sommerfest im Juli eingeladen worden sei – und zwar noch als Redner, nicht nur als Teilnehmer der Podiumsdiskussion. Redner sollte auch der chinesische Botschafter sein. In einem Entwurf des Programms war der gebürtige Allgäuer tatsächlich nach dem Botschafter mit einem eigenen Impulsreferat eingeplant. Ursprünglich sollte der Experte einer der Hauptredner des Abends sein Im Juni habe ihm die IHK dann in einem freundlichen Gespräch berichtet, von chinesischer Seite habe man gebeten, dass der chinesische Botschafter gerne alleiniger Redner auf dem Sommerfest wäre. Strittmatter drohte also auf Druck der Chinesen vom Rednerpult gekickt zu werden. Als Lösung sei dann vorgeschlagen worden, dass Strittmatter trotzdem seine Zeit bekommt, indem er zuerst alleine auf dem Podium seine Erkenntnisse darstellen dürfe. „Der Tenor der IHK war, dass man sehr gerne eine kritische und realistische Stimme wie die meine hätte. Ich dachte mir: Wenn der Vorschlag ernst gemeint ist, mache ich das gerne.“ Genau so ist es an dem Abend auch gemacht worden: Strittmatter saß zuerst mit der Moderatorin alleine auf dem Podium und stellte seine Erkenntnisse da. Erst später sind zwei andere Podiums-Teilnehmer hinzugekommen. Strittmatter kennt den Spagat, den Unternehmer aushalten: China ist ein wichtiger Handelspartner, gleichzeitig hat Europa seine eigenen Werte. „Die IHK hätte aber wissen müssen, worauf sie sich einlässt, wenn sie mich als Referenten bucht“, betont er. Die Kammer ist nach Informationen unserer Redaktion auf diesen Punkt – also die Haltung Strittmatters – hingewiesen worden. Er habe seine Erkenntnisse, dargestellt, sagt Strittmatter. „Wenn es einen Eklat gab, dann hat ihn der chinesische Botschafter erzeugt, der sich meine Ausführungen angehört hat und dann rausgegangen ist.“ Für den Autor ist aber eines klar: „Wir dürfen uns nicht solidarisieren mit dem, der die Meinungsfreiheit in Abrede stellt. Wir dürfen uns nicht die Sicht und die Werte der Kommunistischen Partei Chinas zu eigen machen statt für unsere eigenen einzutreten.“

