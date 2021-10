Die Wirtschaft in Schwaben trauert um Peter Saalfrank

Der langjährige Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben ist mit 64 Jahren gestorben. Er hat die Region geprägt und sich für die Integration Geflüchteter starkgemacht.

"Unterm Strich waren die letzten 25 Jahre gute Jahre", hatte Peter Saalfrank in einem Text zu seinem Abschied aus der IHK geschrieben. "Es war mir eine Freude und Ehre gleichermaßen." 25 Jahre in der Geschäftsführung der Industrie- und Handelskammer auf wenige Sätze zu reduzieren, ist nicht leicht. Es gelingt nur, wenn man weiß, was einem wichtig ist. Und wofür es sich zu kämpfen lohnt. Peter Saalfrank wusste sehr genau, wofür er sich einsetzen wollte. Für den Standort Schwaben mit seinen Unternehmen und Beschäftigten.

"Die letzten 25 Jahre waren in unserer Region gekennzeichnet vom Ringen - teilweise mit harten Bandagen - um eine verbesserte Infrastruktur", so fasste es Peter Saalfrank kurz vor seinem Abschied als Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Schwaben im Dezember 2019 zusammen. "In letzter Zeit waren wir damit erfolgreicher." Das dürfte untertrieben gewesen sein.

Er setzte auf Technologie und Wissenschaft

Mit Herzblut hat sich Saalfrank für die Region eingesetzt, für gute Rahmenbedingungen und eine gute Infrastruktur, damit wirtschaftliches Leben in Schwaben floriert. Der Einsatz hat sich ausgezahlt. In Saalfranks Amtszeit fällt zum Beispiel der sechsspurige Ausbau der Autobahn 8, der Herzschlagader der Region. Ein Anliegen war ihm, Schwaben als Technologie- und Wissenschaftsstandort zu stärken. Vom Erfolg dieser Strategie zeugt die Gründung wichtiger Forschungseinrichtungen, darunter des Innovationsparks in Augsburg und der medizinischen Fakultät.

Nicht selten hat Saalfrank in München Kontakte geknüpft und Entscheidungen vorangetrieben. "Mit Ministerpräsident Beckstein ging es bergauf in Schwaben", erinnerte sich Saalfrank 2019 im Gespräch mit unserer Redaktion. Günther Beckstein war von 2007 bis 2008 Ministerpräsident. Saalfrank warnte vor Rückschlägen wie der Schließung des Computer-Werks von Fujitsu in Augsburg, tat aber viel dafür, die Auswirkungen stets in Grenzen zu halten. Die schwäbische Wirtschaft erlebte bis zur Corona-Krise einen Boom. Sein Engagement für den Standort lässt fast vergessen, dass der IHK-Lenker selbst gar nicht aus Schwaben stammte.

Geboren im Mai 1957 in München, wuchs Peter Saalfrank nach seiner Schilderung nur rund 100 Meter entfernt von der Theresienwiese auf. "I bin auf der Wiesn geboren, sozusagen im Bierzelt", scherzte er einmal. Nach einer Banklehre und dem Jurastudium begann seine Karriere in der IHK. Zeitweise arbeitete er für die Organisation in Lissabon und Brüssel, bevor er 1987 als persönlicher Referent des früheren IHK-Präsidenten Hans Haibel und des damaligen Hauptgeschäftsführers Dieter Münker nach Augsburg kam. Schließlich trat er 2001 die Nachfolge von Münker an und kämpfte an der Seite der langjährigen IHK-Präsidentin Hannelore Leimer für Schwaben.

Lesen Sie dazu auch

Saalfrank kümmerte sich um Benachteiligte

Peter Saalfrank packte große Themen mit Kraft an, scheute keine Diskussion, dachte an die Zukunft, so schildern es Wegbegleiter. Noch kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hatte er Ideen, wie sich die "Technologieachse Süd" von Karlsruhe über Augsburg nach München ausbauen lässt - ein bekannter Begriff, den er selbst geprägt hat. Saalfrank legte seinen Nachfolgern ans Herz, den Technologietransfer zwischen Mittelstand und Forschern zu fördern, sah große Zukunft in der Batterietechnologie.

Dabei verlor der Stratege die Menschen nicht aus den Augen. Der frühere Hauptgeschäftsführer trieb Projekte voran, um jungen Müttern eine Ausbildung zu ermöglichen. Er engagierte sich zudem stark für junge Geflüchtete. Das Projekt "Junge Flüchtlinge in Ausbildung" der IHK Schwaben erhielt bundesweit Aufmerksamkeit und Achtung. "Durch Peter Saalfrank haben sicher rund 2000 junge Geflüchtete ihre Ausbildung machen können", erinnert sich die damalige IHK-Ausbildungsexpertin Josefine Steiger. "Ohne dass sie es wissen, können sie durch ihn ihren Weg gehen", sagt sie. Und weiter: "Peter Saalfrank war oft ein Ideengeber. " Jemand, der politisch gekämpft hat, ein Antreiber im besten Sinne des Wortes. Fehlten in einem Wohnheim für junge Geflüchtete noch Möbel, organisierte und spendete Saalfrank selbst Möbelstücke.

Neben der Wirtschaft gab es auch ein Leben für den Sport: Saalfrank war selbst Tennis-Bundesliga-Spieler in München und jahrelang im Vorstand des TC Augsburg tätig. Beim TCA spielte er unter anderem auch mit den Jungsenioren in der Bundesliga .

Er stärkte die IHK in der Region

Lange Zeit kämpfte Peter Saalfrank gegen eine schwere Erkrankung. Ende Dezember 2019 übergab er sein Amt als IHK-Hauptgeschäftsführer an seinen Nachfolger Marc Lucassen. Jetzt, am Samstag, 2. Oktober, ist Peter Saalfrank im Alter von lediglich 64 Jahren gestorben. „In tiefer Trauer nimmt die IHK Schwaben Abschied von ihrem langjährigen Hauptgeschäftsführer", sagte IHK-Präsident Andreas Kopton am Montag.

"Peter Saalfrank hat über Jahrzehnte hinweg sowohl die IHK Schwaben als auch den Wirtschaftsstandort Bayerisch-Schwaben maßgeblich gestaltet und geprägt", würdigte Kopton den früheren Hauptgeschäftsführer. "Sein Tatendrang und seine Bereitschaft, neue Wege zu gehen, haben Veränderungen möglich gemacht und Zukunft gestaltet“, sagte er.

Peter Saalfrank hinterlässt eine Familie mit zwei Kindern. „Auch uns war es eine Freude und Ehre, mit Peter Saalfrank zusammengearbeitet zu haben", sagte Kopton. "Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Wirtschaftsstandortes Bayerisch-Schwaben werden mit ihm verbunden bleiben. Die IHK Schwaben wird ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.“ Saalfranks Nachfolger Lucassen würdigte den Einsatz für den Ausbau der IHK selbst. Beispiele seien das IHK-Prüfungszentrum oder der Ausbau der Regionalgeschäftsstellen in Memmingen, Dillingen und Neu-Ulm.