Nahverkehr auf dem Land: Besseres Angebot bewirkt mehr als niedrige Preise

Plus Carsten Sommer ist Professor für Verkehrsplanung. Er spricht über öffentlichen Nahverkehr - auf dem Land und in der Stadt. Und über Preise fürs Bus und Bahnfahren.

Herr Sommer, schon in der Stadt jammern die Menschen über Busse und Straßenbahen. Doch je weiter man aufs Land kommt, desto klarer wird: Das Auto ist immer noch alternativlos. Woran liegt das?

Carsten Sommer: Es stimmt schon, in den letzten 30 Jahren hat sich das Angebot im öffentlichen Nahverkehr in vielen ländlichen Räumen verschlechtert. Und wenn fünf Mal am Tag ein Bus oder gar nur der Schulbus fährt, dann entsteht der Eindruck, dass es keine Alternative zum Auto gibt. Dazu kommt eine Zentralisierung wichtiger Einrichtungen: Es gibt nicht mehr überall eine Post, einen Supermarkt, eine Grundschule, einen Arzt. Also müssen Menschen auf dem Land längere Wege zurücklegen, die häufig motorisierte Verkehrsmittel erfordern. Und das ganze Land – genau wie die Verkehrspolitik – war in der Vergangenheit eben sehr auf das Auto fixiert. Erst jetzt kommt langsam ein Umdenken.

Dass auf dem Land keine Busse oder Züge fahren liegt also daran, dass immer zuerst an das Auto gedacht wurde?

Sommer: Ja, auch. Über Jahrzehnte gab es eine falsche Verkehrspolitik. Der öffentliche Nahverkehr wurde vielfach lediglich als Subventionsempfänger gesehen, der möglichst sein Defizit reduzieren sollte. Der volkswirtschaftliche Nutzen des öffentlichen Nahverkehrs – zum Beispiel soziale Teilhabe von Personen ohne Auto, Umwelt- und Klimaschutz – spielte häufig nur eine untergeordnete Rolle. Deshalb stand bei der Entwicklung der Verkehrssysteme jahrelang der Ausbau des Straßennetzes, also das Auto im Mittelpunkt.

Was müsste passieren, dass auch der ländliche Raum gute Nahverkehrsverbindungen bekommt?

Sommer: Es gibt schon positive Signale: Die Bahn zum Beispiel hat gesagt, dass sie stillgelegte Strecken reaktivieren will. Jahrelang hatte sie eine andere Strategie. Es ging darum, das Unternehmen fit für die Börse zu machen, da lohnten sich nicht alle Strecken. Die wurden dann stillgelegt. Wenn die Bahn diese jetzt wieder ans Netz nimmt, können zusätzliche Räume erschlossen und neue Kunden gewonnen werden. In Ostdeutschland gibt es sogenannte PlusBusse, die gut ankommen: direkt geführte Schnellbusse, die Städte mindestens im Stundentakt miteinander verbinden. Nach Einführung der PlusBusse hat sich gezeigt, dass die Anzahl der Fahrgäste zum Teil erheblich gestiegen ist. Damit stellt sich aber die Frage: Wie können die Menschen abseits der Bahn- und Schnellbuslinien den öffentlichen Nahverkehr nutzen? Denn die Schnellbusse können natürlich nicht über alle Dörfer fahren, das würde sie verlangsamen und unattraktiv machen. Auch dafür gibt es Lösungen, zum Beispiel, dass Kleinbusse oder Autos bei Bedarf bestellt werden. Also ein On-demand-Angebot. Es werden auch autonome Fahrzeuge getestet, die die Menschen zu den Haltestellen bringen.

Carsten Sommer ist Professor für Verkehrsplanung und Verkehrssysteme an der Uni Kassel. Bild: Universität Kassel

Wie sieht es denn mit denn Ticketpreisen aus? Da heißt es ja immer: Damit der Nahverkehr attraktiv wird, müssten die erst mal sinken.

Sommer: Fahrpreise haben durchaus eine Wirkung. Aber: Damit der öffentliche Nahverkehr attraktiver wird, muss zuerst das Angebot stimmen. Man hat ja nichts davon, wenn man zwar günstiger mit dem Bus fahren könnte, aber es fahren keine Busse. Es gibt auch Versuche, die zeigen: Ein verbessertes Angebot hat eine viel stärkere Auswirkung darauf, wie viele Menschen den Nahverkehr nutzen als sinkende Preise. Im estnischen Tallinn und im belgischen Hasselt ist Busfahren kostenlos – oder war es. Und dabei hat sich eine ganz unterschiedliche Entwicklung gezeigt: In Tallinn ist die Anzahl der Fahrten im ÖPNV fünf Jahre nach Einführung des Nulltarifs um gerade mal acht bis zehn Prozent gestiegen. In Hasselt hat sich die Nachfrage zehn Jahre nach Einführung um den Faktor 13 erhöht. Woran liegt das? In Tallinn gab es schon ein gutes Nahverkehrssystem und relativ viele Menschen haben den ÖPNV genutzt. In Hasselt lag die Zahl der ÖPNV-Fahrten dagegen bei unter einem Prozent der von den Einwohnern zurückgelegten Wege. Und auch das Angebot wurde massiv ausgebaut. Wenn das Angebot stimmt, kann man Anreize über den Preis setzen. Nicht umgekehrt.

Immer mal wieder wird ja über ein 365-Euro-Ticket diskutiert. Die Idee stammt aus Wien. Dort können sich Bürger für einen Euro am Tag eine Jahreskarte kaufen und das funktioniert wohl ganz gut. Was halten Sie davon, dieses Modell auf alle Städte in Deutschland zu übertragen?

Sommer: Sommer: Das Wiener Modell wird gerne zitiert. Aber nur weil das Modell in Wien funktioniert, heißt das nicht automatisch, dass es in Deutschland auch so wäre.

Warum?

Sommer: Das hat viele Gründe. Zum einen fördert die Wiener Verkehrspolitik seit Jahren stark nachhaltige Verkehrsmittel und schränkt die Pkw-Nutzung ein. Dort gibt es zum Beispiel eine starke Regulierung von Parkplätzen. Dazu muss man wissen: Wenn Parkgebühren in Räumen großer Nachfrage wie zum Beispiel Geschäftsstraßen eingeführt werden, dann schafft man eigentlich mehr Parkkapazitäten.

Wie das denn?

Sommer: Wenn ein Auto zuvor umsonst neun Stunden auf einem Parkplatz stand, dann war der den ganzen Tag belegt. Wenn es aber dann plötzlich etwas kostet, das Auto abzustellen, dann stehen auf demselben Stellplatz nicht mehr ein, sondern zwei oder drei Autos. Also können auf dem gleichen Platz viel mehr Autos parken. Wenn also das Parken teurer wird, um zu erreichen, dass weniger Autos in die Städte fahren, müssen gleichzeitig auch die Parkplätze knapper werden. Das wird meistens vergessen. In Wien nicht. Dort gibt es nicht nur relativ wenige Parkplätze, sondern die Nutzung kostet auch Geld. Zudem wird der Nahverkehr anders finanziert als in Deutschland. Und dann muss man auch sehen: Das Jahresticket war in Wien schon immer günstig. Es kostete vorher etwa 450 Euro im Jahr.

Zusammengefasst kann man auch sagen: Alle Methoden, die in Deutschland gerade diskutiert werden: Sinkende Ticketpreise oder das 365-Euro-Ticket, helfen eigentlich gar nicht, um den Nahverkehr wirklich besser zu machen.

Sommer: Sinkende Preise können ja sogar kontraproduktiv sein, zumindest wenn das Angebot nicht ausgebaut wird. Wenn die Busse und Bahnen dann völlig überfüllt sind, oder nur ganz selten fahren, führt das doch nur zu Frust. Aber: Die Preise zu senken, ist eben etwas, das gerade sehr leicht und ohne viel Aufwand realisiert werden kann. Deshalb scheint das Mittel besonders attraktiv zu sein.

Wenn in Wahrheit aber das Angebot ausgebaut werden muss, die Verkehrsbetriebe stattdessen aber die Preise senken:Wie wollen sie den Angebotsausbau bezahlen? Das Geld fehlt ja.

Sommer: Ja, das Geld muss irgendwo herkommen. In Deutschland kostet der öffentliche Nahverkehr im Jahr etwa 25 Milliarden Euro. Im Schnitt werden 50 Prozent dieser Kosten über den Fahrpreis finanziert und der Rest sind Steuergelder. Vor 20 bis 30 Jahren war das Verhältnis ein ganz anderes. Damals hat er Staat einen höheren Anteil finanziert, der Nutzer einen geringeren. Aber dann galt es als unpopulär, den Nahverkehr zu unterstützen. Der staatliche Anteil ist gesunken, die Fahrpreise sind angestiegen.

Und woher könnte das kommen?

Sommer: Auch dazu gibt es Überlegungen. In Wien zum Beispiel gibt es eine Dienstgeberabgabe. Das heißt: Arbeitgeber bezahlen zwei Euro pro Arbeitnehmer und Woche für den Bau der U-Bahn. Denn auch sie profitieren von einem guten Angebot. Sie müssen weniger Stellplätze bereithalten, die Angestellten kommen ausgeruhter am Arbeitplatz an. In Frankreich existiert ebenfalls schon lange eine Abgabe der Arbeitgeber, die zweckgebunden für die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs eingesetzt wird. Momentan wird auch viel über die Straßenausbaubeiträge und die Erschließungskosten debattiert. Eigentlich sollte man diese Beiträge für die Infrastrukturfinanzierung beibehalten und auf die ÖPNV-Infrastruktur ausdehnen. Ein Grundstück, in dessen Nähe eine Tramhaltestelle liegt, hat zum Beispiel einen höheren Wert als ein vergleichbares Grundstück ohne Tramanschluss. Warum soll diese Wertsteigerung alleine beim Eigentümer bleiben, warum soll er davon nicht einen Teil zu Gunsten des Nahverkehrs abgeben? Oder die Dieselsubventionen. Die liegen im Jahr bei etwa acht bis neun Milliarden Euro. Wenn man diese Subventionen streichen würde, dann hätte man deutlich mehr Mittel für den öffentlichen Nahverkehr.

Sie forschen ja nicht nur zu guten Preismodellen im Nahverkehr. Sie haben auch eine Untersuchung zu den eigentlichen Kosten von verschiedenen Verkehrsmitteln gemacht. Der Nahverkehr wird gerne als Subventionsempfänger gesehen, war das auch das Ergebnis Ihrer Untersuchung?

Sommer: Wir haben ein Verfahren entwickelt, mit dem die kommunalen Kosten des Verkehrs verursachergerecht dem Auto-, Lkw-, ÖPNV, Rad- und Fußverkehr zugeordnet werden können. Das Verfahren haben wir exemplarisch für drei Städte - Kassel, Kiel und Bremen - angewandt. Zum einen haben wir die betriebswirtschaftlichen Kosten analysiert. Beim ÖPNV spricht man da gerne vom Kostendeckungsgrad. Eine Kennzahl, die das Verhältnis vom Erlös zu den Kosten misst. Der Kostendeckungsgrad ist aber beim Auto- und Lkw-Verkehr sehr viel geringer als beim ÖPNV. Zum anderen haben wir wesentliche externe Effekte der Verkehrsmittel untersucht. Also das, was nicht der Nutzer bezahlt, sondern die gesamte Gesellschaft trägt: zum Beispiel Kosten durch Lärmbelastung, Luftverschmutzung oder C0 2 -Ausstoß. Diese Kosten müsste man eigentlich denjenigen anlasten, die sie verursachen. Und auch hier schneiden Lkw und Pkw viel schlechter ab als die restlichen Verkehrsmittel. Durch unsere Methode entsteht eine Kostentransparenz, die bei der kommunalen Haushalts- und Verkehrsplanung berücksichtigt werden können.

Wenn wir in zehn Jahren wieder sprechen würden, wie weit ist Ihrer Ansicht nach dann der öffentliche Nahverkehr?

Sommer: Ich bin ja grundsätzlich ein Optimist. Und ich glaube auch, dass sich etwas verändert. Das sehe ich zum Beispiel, wenn ich Vorträge zum Thema Nahverkehr halte. Da kommen wahnsinnig viele Leute, die die Verkehrswende wünschen. Oder auch der Vorschlag des Bundesverkehrsministers, die Gebührengrenze für Anwohnerparken zu erhöhen oder abzuschaffen, weist ja in die Richtung einer Verkehrswende.

Zur Person: Carsten Sommer ist Professor für Verkehrsplanung und Verkehrssysteme an der Universität Kassel. Zudem leitet er in der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen den Arbeitskreis zur Finanzierung des Nahverkehrs. Vor kurzem ist das Buch "Ländliche Mobilität vernetzen" im Oekom-Verlag erschienen, bei dem er mitherausgeber war.