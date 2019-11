vor 48 Min.

Neue Lufthansa-Streiks drohen: Was Reisende jetzt wissen müssen

Bei Lufthansa soll Ende der Woche gestreikt werden. Die Gewerkschaft Ufo ruft Flugbegleiter auf, zwei Tage lang ihre Arbeit niederzulegen. Hier alle Infos für Reisende.

Passagiere der Lufthansa müssen zum Ende dieser Woche wieder mit Streiks der Flugbegleiter rechnen. Der Grund dafür ist ein Tarifkonflikt. Die Gewerkschaft Ufo hat nun zu einem 48-Stunden-Ausstand bei der Lufthansa-Kerngesellschaft aufgerufen. Für alle fünf Flugbetriebe der Lufthansa hat die Gewerkschaft Ufo jeweils separate Tarifforderungen aufgestellt und sich in Urabstimmungen die Zustimmung der Mitglieder zu Streiks geholt.

In der Auseinandersetzung hatte Ufo bereits am 20. Oktober einen 19-stündigen Warnstreik bei vier Lufthansa-Tochtergesellschaften veranstaltet und dabei mehr als 100 Flüge ausfallen lassen. Der letzte reguläre Ufo-Streik bei der Lufthansa-Kerngesellschaft datiert aus dem Jahr 2015.

Hier alle Fakten, die Reisende vor dem bevorstehenden Lufthansa-Streik wissen müssen:

Wann findet der Flugbegleiter-Streik bei der Lufthansa statt?

Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation, kurz Ufo, ruft ihre Mitglieder dazu auf, von Donnerstag, 7. November, ab 0 Uhr bis Freitag, 8. November, um 24 Uhr, ihre Arbeit niederzulegen. Das teilte die Gewerkschaft am Montag in Frankfurt mit.

Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo kündigt einen Streik an.

Lufthansa Streik 2019: Welche Flüge sind vom Streik betroffen?

Der Streik werde in diesem Zeitraum alle Lufthansa-Abflüge aus Deutschland betreffen, kündigte Ufo-Vize Daniel Flohr an. "Wie schon bei den letzten Warnstreiks wird der gesamte Konzern von dieser erneuten Arbeitskampfwelle betroffen sein." Weitere Aufrufe bei anderen deutschen Flugbetrieben des Konzerns seien jederzeit möglich.

Lufthansa-Streik im November 2019: Sind auch Eurowings-Flüge betroffen?

Grundsätzlich möglich sind Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie bei vier weiteren Flugbetrieben mit deutschem Tarifrecht. Das sind Eurowings Deutschland, Germanwings, Lufthansa Cityline sowie SunExpress.

Könnte Lufthansa den Flugbegleiter-Streik ab Donnerstag noch verhindern?

Das Unternehmen Lufthansa will den Streik mit juristischen Mitteln stoppen und bereitet gleichzeitig einen Sonderflugplan für die Streiktage vor. Man verurteile den "massiven" Aufruf der Gewerkschaft Ufo auf das Schärfste und prüfe rechtliche Schritte, erklärte ein Unternehmenssprecher. In Frage kommen beispielsweise einstweilige Verfügungen beim Arbeitsgericht.

Lufthansa-Streik 2019: Welche Rechte haben betroffene Fluggäste?

Fällt ein Flug streikbedingt aus oder verspätet sich um mehr als drei Stunden, muss die Fluggesellschaft Reisenden nach Einschätzung des Reiserechtlers Paul Degott eine alternative Beförderung zum Ziel anbieten - zum Beispiel durch eine Umbuchung auf einen anderen Flug.

In vielen Fällen buchen die Fluggesellschaften Kunden automatisch auf einen späteren Flug um. Andernfalls sollten Betroffene der Airline dafür am besten schriftlich per Mail eine Frist zur Beschaffung der Alternative setzen. Zwei bis drei Stunden hält Degott als Frist für angemessen. Kommt die Fluggesellschaft dem nicht nach, kann sich der Flugreisende selbst Ersatz beschaffen und die Kosten hinterher der Airline in Rechnung stellen. Bei vergangenen Streiks konnten Kunden der Lufthansa Flüge kostenlos auf der Website des Konzerns umbuchen.

Streik bei der Lufthansa: Gibt es eine Entschädigung bei Flugausfall?

Wird der Flug definitiv annulliert oder ist mehr als fünf Stunden verspätet, können Reisende ihr Ticket zurückgeben und das Geld zurück erhalten. Eine Entschädigung nach EU-Fluggastrechte-Verordnung steht Reisenden in so einem Fall nicht zu. Denn bei einem Streik handelt es sich laut Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs um höhere Gewalt.

Lufthansa-Streik: Welche Regeln gelten für Pauschalurlauber?

Bei Pauschalreisen gilt: Der Reiseveranstalter muss sich um alternative Beförderung kümmern. Ab mehr als vierstündiger Verspätung am Ankunftsort können Urlauber den Reisepreis laut Degott nachträglich anteilig mindern. Verkürzt sich ein Kurzurlaub durch den Streik erheblich, kann der Gast die Reise auch stornieren. Er bekommt dann den Reisepreis zurück. (AZ, dpa)

