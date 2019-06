00:31 Uhr

Neuer Geschäftsführer der IHK

Marc Lucassen folgt auf Peter Saalfrank

Die Industrie- und Handelskammer Schwaben bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Hauptgeschäftsführer. Auf der Vollversammlung der Kammer am Montagabend stellte die IHK Marc Lucassen als Nachfolger von Peter Saalfrank vor. Lucassen arbeitet derzeit als Delegierter der deutschen Industrie an der Außenhandelskammer in Nigeria. Er hat nach dem Abitur in Neusäß Chemie und Wirtschaft studiert, in Freiburg und München ebenso wie in London und Bologna. Promoviert hat der 47-Jährige an der TU München. Im Jahr 2001 war er für neun Monate Assistent des damaligen Augsburger Bundestagsabgeordneten Professor Martin Pfaff (SPD). Lucassen arbeitete in der Folgezeit auch in der freien Wirtschaft, unter anderem für Siemens und in Israel für den Schweizer Industriekonzern von Roll. Der bisherige Hauptgeschäftsführer Saalfrank geht im Frühjahr 2020 in den Ruhestand. Lucassen hatte sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren unter 100 Bewerbern durchgesetzt. (mke, pm)

