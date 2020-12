19:49 Uhr

Neuer Renk-Eigentümer Triton drängt Aktionäre hinaus

Plus Der VW-Konzern hat den Getriebehersteller an den Investor Triton verkauft. Dieser übernimmt die Kontrolle. Wie es für Aktionäre und Mitarbeiter weiter geht.

Von Michael Kerler

In der Unternehmensgeschichte ist es eine Zäsur, die deutlich wird, wenn man einen kleinen Blick in die Geschichte wirft. Im Jahr 1873 hatte Johann Julius Renk die Firma als kleine Zahnradfabrik im Augsburger Lechviertel gegründet, seit 1897 ist es eine Aktiengesellschaft. Ab 1923 gehörte Renk zur MAN-Gruppe. Der Großgetriebehersteller mit inzwischen über 2200 Mitarbeitern war zuletzt ein Teil des Volkswagen-Konzerns. Damit ist es seit diesem Jahr vorbei, nachdem VW Renk an den Finanzinvestor Triton verkauft hat.

Auf einer außerordentlichen, wegen Corona digital durchgeführten Hauptversammlung am Dienstag hat Triton nun die restlichen Kleinaktionäre aus der Firma gedrängt und komplett das Ruder übernommen.

105,72 Euro Abfindung pro Aktie von Renk

Renk gehört nun komplett einem Finanzinvestor. Bild: Ulrich Wagner

Triton investiert in mittelständische Unternehmen in Europa. Insgesamt sei man derzeit an rund 45 Firmen beteiligt, die rund 100.800 Mitarbeiter beschäftigen. Vom Volkswagen-Konzern hatte Triton die 76-prozentige Beteiligung an Renk übernommen. In einem freiwilligen öffentlichen Angebot hatten die Investoren weitere 14,2 Prozent der Aktien gekauft. Da Triton inzwischen über 90 Prozent der Anteile verfügt, machte man nun vom Recht Gebrauch, die restlichen Aktionäre herauszudrängen. Mit der eigenen Aktienmehrheit war der Squeeze Out auf der Hauptversammlung leicht zu beschließen. Renk kann von der Börse genommen werden.

Die Anteilseigner erhalten eine Entschädigung von 105,72 Euro pro Aktie, erklärte Aufsichtsratschef Claus von Hermann, der bei Triton in Frankfurt als Geschäftsführer arbeitet. Um die Höhe der Entschädigung drehten sich die meisten Fragen der Aktionäre. Falls keine Klagen den Prozess verzögern, können diese damit rechnen, dass sie voraussichtlich im Februar 2021 das Geld erhalten, sagte Renk-Chef Florian Hofbauer. Triton nutzte die Hauptversammlung auch, um die Sitze der Arbeitgeberseite im Aufsichtsrat neu zu besetzen. VW war hier komplett zurückgetreten.

Standort- und Beschäftigungsgarantie bis 2026

Für die Mitarbeiter gilt eine Standort- und Beschäftigungsgarantie bis 2026. Renk, das zum Beispiel Getriebe für die Industrie, Schiffe und Panzer herstellt, ist neben Augsburg auch in Hannover und Rheine vertreten. Der Name Renk wird erhalten bleiben. „Die Renk-Mitarbeiter identifizieren sich von je her stark mit ihrem Unternehmen“, sagt Angela Steinecker von der IG Metall Augsburg, die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende ist.

Renk-Chef Florian Hofbauer: Eher geringe wirtschaftliche Folgen durch Corona

Geschäftlich spüre Renk zwar die Folgen der Corona-Krise, berichtete Hofbauer. Umsätze könnten aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 verschoben werden. „Die Auswirkungen bei Renk sind aber im Vergleich zu den gesamtwirtschaftlichen Folgen eher gering.“ Renk hat zuletzt mit guten Umsätzen und Gewinnen geglänzt und viel investiert.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen