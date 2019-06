vor 32 Min.

Nike wirbt mit Plus-Size-Puppen - Journalistin erntet für Kritik Shitstorm

In einer Nike-Filiale in London steht seit Kurzem eine Schaufensterpuppe in Übergröße. Eine Journalistin wirft dem Sportartikel-Hersteller vor, Fettleibigkeit zu fördern.

Statt gertenschlanken Schaufensterpuppen mit durchtrainierten Bäuchen, langen Beinen und muskulösen Oberarmen steht im Nike-Flagship-Store in London seit einigen Tagen eine Puppe, die so gar nicht dem gängigen Klischee eines Mannequins entspricht: Die Figur hat breite Hüften, runde Oberschenkel und einen großen Busen. Sie sieht aus, wie viele echte Frauen eben aussehen.

Viel Lob für Plus-Size-Puppen von Nike

Schaufensterpuppen in Übergröße - in der Branche der Sportartikelhersteller ist dieser Vorstoß bisher einmalig. Damit reagiert Nike eigenen Angaben zufolge nicht nur auf eine steigende Nachfrage nach Übergröße-Artikeln: "Um Diversität und Inklusivität im Sport zu feiern, wird der neu geschaffene Platz nicht nur für visuelle Inhalte von angehenden und professionellen Athletinnen genutzt. Nike zeigt auch erstmals Plus-Size- und Behindertensport-Schaufensterpuppen in einem Verkaufsraum", begründet Nike die Aktion in einer Pressemitteilung.

Viele freuen sich, dass Nike seine Übergrößen-Kollektion nun auch sichtbar im Geschäft präsentiert. Seine erste Plus-Size-Kollektion brachte der Sportartikelhersteller im Jahr 2017 heraus. Die Plus-Size-Schaufensterpuppen sorgen jedoch nicht bei allen für Begeisterung. In einem Kommentar im britischen Telegraph wirft die Journalistin Tanya Gold dem Sporthersteller "gefährliche Lügen" vor und unterstellte dem Konzern, mit den Puppen Fettleibigkeit und Übergewicht zu bewerben und zu fördern.

Journalistin kritisiert neue Nike-Puppe - und erntet Shitstorm

Die neue Schaufensterpuppe sei "immens, gigantisch, riesig", schreibt Gold in ihrem Kommentar. Die Plus-Size-Puppe sei "in jeder Hinsicht fettleibig" und sehe nicht so aus, als starte sie gleich zu einem Lauf in ihren Nike-Sportklamotten. Vielmehr sei sie "wahrscheinlich kurz davor Diabetes zu bekommen und braucht demnächst eine Hüftoperation", schreibt Tanya Gold weiter.

Auf Twitter hagelt es Kritik an Tanya Golds Äußerungen. Nutzerin Tegwen Tucker postet ein Foto von ihrem Körper und schreibt dazu: "Ich sehe aus wie diese Nike-Schaufensterpuppe und ich habe in diesem Jahr schon einen Zehn-Kilometer-Lauf, einen Halbmarathon und einen Marathon hinter mir. [...] Wer glaubt, dass dicke Frauen nicht laufen können, hat doch keine Ahnung."

Wow @Telegraph - nice job with the Tanya Gold click bait. I look like that @nike mannequin, and I’ve done a 10k, a half, & a marathon this year. And there’s another 10k & a half coming up. If you think obese women can’t run you’ve clearly been living under a rock. pic.twitter.com/Pb2rFM5sRd — Tegwen Tucker (@tegwentucker) 9. Juni 2019

Auch Twitter-Nutzerin Lisa Jay läuft viel: "Neun Marathons, drei Ultra-Marathons, 165 Parkruns (Anmerkung der Redaktion: Fünf-Kilometer-Läufe)". Laut ihrem Tweet ist sie "übergewichtig, aber fit und gesund" und eine "Hüftprothese oder einen Diabetes-Test" brauche sie auch nicht.

9 marathons, 3 ultra marathons, 165 parkruns .... overweight but fit and healthy. I don’t need a hip replacement or a Type 2 diabetics test but I do love workout gear that’s designed for my size - who are you to declare a brand like #Nike shouldn’t display or sell it — Lisa Jay (@_Lisa_Jay) 10. Juni 2019

Nutzer Steven Rees wirft dem Telegraph vor, übergewichtige Menschen mit Artikeln wie dem Kommentar von Tanya Gold zu entmutigen, sich zu bewegen.

It’s articles like this that discourage overweight people to undertake exercise. Whether it’s in a gym setting or running outside. Why not actively praise #Nike for encouraging people of all shapes and sizes to start their journey. — Steven Rees (@seernevets) 12. Juni 2019

Öffentliche Entschuldigung des Telegraph auf Twitter gefordert

Noch weiter geht Nutzerin Jameela Jamil. Sie fordert eine öffentliche Entschuldigung des Telegraph für einen Artikel, "der zu Hass und Mobbing anstachelt".

We demand a big public apology from @Telegraph for publishing and pushing a piece that incites hatred and bullying. This is fatphobic, pointless, bigoted abuse. RT. https://t.co/tNbfjDUWQs — Jameela Jamil (@jameelajamil) 11. Juni 2019

Twitter-Nutzerin Amy Featherstone ist der Meinung, dass alle Körper, die Sport treiben, gefeiert werden sollten. Sie weist zudem auf die Vorteile hin, die Bewegung neben der körperlichen auch auf die psychische Gesundheit hat. (sli)

All sporting bodies should be celebrated. Shame on @telegraph for printing one woman's tirade. Besides we're forgetting the mental health benefits of exercise in addition to physical health. What's the harm? #Nike — Amy Featherstone RD (@DietitianAmy) 9. Juni 2019

