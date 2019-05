Oberstes US-Gericht lässt Klage gegen Apple zu

Die Supermarkt-Kette Feneberg aus dem Allgäu war in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Jetzt muss gespart werden.

Volkswagen

VW will Lkw-Sparte 2019 an die Börse bringen und Batteriezellen bauen

Noch vor der Sommerpause will VW mit Traton an die Börse gehen. Außerdem sollen in Salzgitter künftig Batteriezellen produziert werden.