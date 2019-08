vor 48 Min.

Ökonom Fuest: "Handelskrieg belastet die Konjunktur"

Exklusiv Der Handelskonflikt zwischen USA und China eskaliert immer weiter. Top-Ökonom Fuest befürchtet Verunsicherung - sieht aber auch positive Folgen für Verbraucher.

Der Ökonom Clemens Fuest hält die Aussagen der USA, China betreibe Währungsmanipulation, für falsch. „Der Vorwurf, dass China seine Währung abwertet um Exporte in die USA zu steigern, überzeugt nicht“, sagte der Präsident des Münchner Ifo-Instituts unserer Redaktion. „China hat in letzter Zeit eher an den Devisenmärkten interveniert, um den Yuan zu stützen.“ Fuest vermutet hinter der erneuten Eskalation des Handelskonflikts eher andere Gründe: „Donald Trump erhöht den Druck auf China, vermutlich um doch noch ein für die USA vorteilhaftes Abkommen zu erreichen, das US-Firmen besseren Zugang zum chinesischen Markt gibt.“

Handelsstreit könnte positive Folgen für Verbraucher haben

Fuest geht davon aus, dass die deutschen Verbraucher von der neuerlichen Entwicklungen profitieren könnten. „In Deutschland dürften aus China importierte Güter billiger werden. Das ist für die Verbraucher positiv.“ Gesamtwirtschaftlich seien die Folgen aber deutlich negativer: „Der Handelskrieg verunsichert Unternehmen weltweit und belastet die Konjunktur.“

Der Ifo-Chef prophezeit darüber hinaus, dass die Eurozone ebenfalls damit rechnen müsse, „von den USA der Währungsmanipulation beschuldigt zu werden, vor allem dann, wenn die EZB ihr Anleihenkaufprogramm wieder aufnimmt“. (schsa)

Themen Folgen