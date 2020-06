vor 25 Min.

Ökonomen streiten vor Entscheidung über Mindestlohnerhöhung

Exklusiv DIW-Chef Fratzscher warnt vor Arbeitsplatz-Vernichtung bei einer Anhebung des Mindestlohns. Makroökonom Dullien schlägt dagegen eine zweistufige Steigerung vor.

Vor der Entscheidung über den Mindestlohn warnen Wirtschaftswissenschaftler vor möglichen negativen Auswirkungen. „Ich würde es für einen Fehler halten, wenn der Mindestlohn erhöht würde, in dieser Krise muss es das oberste Prinzip sein, Arbeitsplätze zu sichern“, sagte der Direktor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) Marcel Fratzscher.

„In der Tat muss die Kommission darauf achten, dass eine Anhebung der Lohnuntergrenze keine Jobs vernichtet“, sagte der Ökonom. „In den Jahren des Aufschwungs war das kein Thema, aber die Situation heute ist eine völlig andere“, betonte Fratzscher. „Die Beschäftigungseffekte des Mindestlohns treten nicht in guten Zeiten auf“, fügte er hinzu.

Erhöhung des Mindestlohns? Wirtschaftswissenschaftler sind sich uneins

Dagegen rät der Chef des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) Sebastian Dullien zur Anhebung des Mindestlohns. „Würde der Mindestlohn nicht angehoben, hätten wir ein soziales Problem“, sagte Dullien. Es würde diejenigen treffen, die in den harten Krisenwochen in der ersten Reihe gestanden hätten. Dullien schlägt vor, dass die Kommission einen Zweischritt machen soll. Da ihre Empfehlungen über zwei Jahre reichen, sollten sie „zunächst zurückhaltender erhöhen und dann am Ende stärker drauflegen“, sagte der Ökonom.

Eine aktuelle Auswertung des Statistischen Bundesamtes zeigt, dass rund zwei Millionen Beschäftigte von der bislang letzten Steigerung des Mindestlohns zum Jahresbeginn profitiert haben. Hierzulande arbeiten 3,5 Prozent aller Beschäftigen zum niedrigsten Tarif. (AZ)

Ausführliche Informationen zum Thema Mindestlohn lesen Sie hier.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen