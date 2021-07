Ortsbesuch in Manching

Hier sehen Sie, wie sich das Flugtaxi von Airbus in der Luft macht

Plus Er ist nicht so laut wie ein Hubschrauber, aber leise ist der CityAirbus auch nicht. Der Demonstrator wurde in Manching getestet. Wir waren mit der Kamera dabei.

Es ist 10.49 Uhr als der CityAirbus abhebt. 600 Meter sind es von hier, einem kleinem Hügel im Feilenmoos bei Manching, auf dem Militärgelände wo sonst Piloten das Landen am Berg üben. 600 Meter, aber die Rotoren des Demonstrators sind gut zu hören. Nicht so laut wie ein Hubschrauber, aber je näher er kommt desto mehr denkt man an einen nicht gerade leisen Rasenmäher. Das geschnittene Heu unter ihm wirbelt in die Luft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

