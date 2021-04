Pinker Perioden-Handschuh löst Sturm der Entrüstung aus

Mit "Pinky Gloves", Plastikhandschuhen zur Entsorgung von Binden und Tampons, sicherten sich zwei Männer einen Deal bei "Die Höhle der Löwen". Das wird scharf kritisiert.

Einzeln verpackte pinke Einweg-Plastikhandschuhe, mit denen Frauen Tampons und Binden "hygienisch entsorgen" können, egal, wo sie sind: Das ist die Idee hinter "Pinky Gloves", einem Produkt, das zwei ehemalige Bundeswehr-Soldaten am Montagabend in der Vox-Sendung " Die Höhle der Löwen" vorgestellt haben. Während sie dort Investor Ralf Dümmel überzeugen konnten und einen Deal mit nach Hause nahmen, entlädt sich in den sozialen Netzwerken ein Sturm der Entrüstung über die beiden selbsternannten Frauenversteher André Ritterwürden und Eugen Raimkulow.

Menstruation als ekliges Tabu-Thema? Scharfe Kritik an "Pinky Gloves"

Nutzerinnen und Nutzer kritisieren unter anderem, dass das Produkt suggeriere, Menstruation sei etwas Ekliges und Unhygienisches, für das man sich schämen müsse - außerdem seien die Einweghandschuhe alles andere als umweltfreundlich. Viele sehen zudem einen Fall von "Mansplaining" - so wird das Phänomen genannt, wenn ein Mann einer anderen Person, meist einer Frau, etwas erklärt, obwohl sie sich in dem Bereich eigentlich viel besser auskennt. Kritik gibt es auch am Namen "Pinky", der das Klischee befeuere, dass Frauen am liebsten pinke Dinge kauften.

Hinzu kommt: Vor zwei Jahren stellten zwei Frauen ein Menstruationsprodukt bei "Die Höhle der Löwen" vor - Periodenunterwäsche. Sie erhielten allerdings keinen Deal, ihre Idee wurde als zu nischenhaft empfunden. Die beiden Gründerinnen des Unternehmens "Ooia" veröffentlichten am Dienstagmittag ein rund fünfminütiges Video auf Instagram, in dem sie sich zu "Pinky Gloves" äußern - es sei ein Versuch, die Kritik, die sie erreicht habe, zu strukturieren. Der Beitrag wurde bereits mehr als 1,2 Millionen Mal aufgerufen, in den Kommentaren erhalten die Gründerinnen viel Zuspruch.

Gründer von "Pinky Gloves": "Periode ist etwas ganz Natürliches"

Die beiden Gründer von "Pinky Gloves" veröffentlichten am Dienstagabend ihrerseits ein Statement auf Instagram. Darin bedanken sie sich für die "zahlreichen und wertvollen Hinweise", die sie nach der Sendung erreicht hätten. "Selbstverständlich" sei die Menstruation etwas ganz Natürliches, für das man sich nicht schämen müsse und man wolle zur Enttabuisierung beitragen. Idee hinter ihrem Produkt sei es, Frauen unterwegs zu unterstützen, an Orten, an denen es etwa keine Toilette oder keinen Mülleimer gebe, für das heimische Badezimmer seien die Handschuhe nicht gedacht.

