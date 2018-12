09:39 Uhr

Politischer Niederbayer an der Siemens-Spitze: Das ist Joe Kaeser Wirtschaft

Heute Abend ist Siemens-Chef Joe Kaeser zu Gast beim "Augsburger Allgemeine Forum Live" im Rathaus. Wie tickt der Topmanager? Wir stellen ihn vor.

Joe Kaeser, 61 Jahre alt, steht seit 2013 an der Spitze von Siemens - dem Unternehmen, in dem er seine berufliche Laufbahn im Jahr 1980 nach dem BWL-Studium an der Fachhochschule Regensburg begann. Vor seiner Beförderung zum Vorstandsvorsitzenden war er bereits seit 2006 als Finanzchef für den Konzern tätig. Kaeser, der als Josef Käser im niederbayerischen Arnbruck geboren wurde, war in den 1990er-Jahren für Siemens in den USA tätig, als er seinen Namen in Joe Kaeser änderte.

Als einer der wenigen deutschen Topmanager hat er sich in der Vergangenheit immer wieder deutlich zu politischen Themen geäußert und sich klar gegen Rassismus positioniert. Auf Alice Weidels Äußerung aus dem Sommer 2018 "Burkas, Kopftuch-Mädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern" reagierte Kaeser via Kurznachrichtendienst Twitter mit Sätzen, die er seitdem nicht mehr los wird: "Lieber Kopftuch-Mädel als Bund Deutscher Mädel. Frau Weidel schadet mit ihrem Nationalismus dem Ansehen unseres Landes in der Welt. Da, wo die Hauptquelle des deutschen Wohlstands liegt."

Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser hat einen Vertrag bis Anfang 2021

Wenige Monate später machte der Siemens-Chef keinen Hehl aus seiner inneren Zerrissenheit, ob er nach dem Mord an Jamal Kaschoggi nach Saudi-Arabien zum Geschäfte machen fliegen soll oder nicht. Er flog nicht - Geschäfte mit dem Land sind ihm aber nach wie vor wichtig.

Möglicherweise hat er aus einem Ausrutscher im Jahr 2014 gelernt, als er mitten in der Krim-Krise zu Wladimir Putin gereist war. Der Manager zahlte Lehrgeld und zog seine Schlüsse. Ähnliches gilt für seinen Plan, das Werk in Görlitz an der polnischen Grenze zu schließen.

Kaeser hatte den Sturm der Entrüstung unterschätzt. Aber er war so souverän, seine Entscheidung zu revidieren. Er gilt auch deshalb als reflektierter Demokrat und erfolgreicher Konzern-Lenker. Siemens befindet sich anders als der abgestürzte US-Konkurrent General Electric in exzellenter Verfassung.

Der Siemens-Chef hat einen Vertrag bis Anfang 2021. Ob er sich danach in seiner Heimat Arnbruck, wo der Vater von zwei Kindern bis heute mit seiner Frau Rosemarie lebt, zur Ruhe setzt oder möglicherweise in den Siemens-Aufsichtsrat wechselt, ist noch unklar. Sicher scheint jedoch, dass er dem kleinen Ort in bayerischen Wald treu bleibt - obwohl die Polizei mehrmals täglich vor dem Anwesen des Siemens-Chefs und der CSU-Gemeinderätin präsent ist, genießt Joe Kaeser dort ein Stück ländliche Normalität im Trubel um den börsennotierten Konzern. (AZ)

Joe Kaeser ist am heutigen Mittwoch, 19. Dezember 2018, zu Gast beim "Augsburger Allgemeine Forum live" im Goldenen Saal des Rathauses.

