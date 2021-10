Porträt

Dietrich Gemmel will die Lechwerke grüner machen

Plus Seit kurzem ist Dietrich Gemmel Vorstand der Lechwerke. Seine Wurzeln liegen im Bergbau, jetzt will er zusammen mit Markus Litpher das Unternehmen in die Energiezukunft führen.

Von Michael Kerler

Zwei Jahre lang hat Dietrich Gemmel unter Tage gearbeitet, Seite an Seite mit den Männern, die die Kohle aus dem Berg brachen. "Man lernt schätzen, was die Kumpels machen", sagt er. Vor allem ein Leitspruch hat ihn in dieser Zeit geprägt: "Vor der Schippe ist es dunkel." Man weiß nicht, was kommt, es kann ein Fehlgriff sein, der zum Weiterarbeiten zwingt, aber auch das Erhoffte, das man zu Tage befördern will.

