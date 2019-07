vor 19 Min.

Preiskampf und Brexit schrumpfen Ryanairs Gewinn

Der Brexit-Wirrwarr und ein harter Preiskampf in Deutschland halten Europas größten Billigflieger Ryanair finanziell im Sinkflug. Der Gewinn brach deutlich ein.

In Deutschland wütet ein harter Preiskampf um Flugtickets, in Großbritannien treibt der Brexit nicht nur die Luftfahrtbranche um: Europas größtem Billigflieger Ryanair macht das finanziell zu schaffen. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Juni brach der Gewinn deutlich ein, wie die Easyjet-Rivalin am Montag in Dublin mitteilte.

Einerseits stiegen die Kosten für Sprit und Personal, andererseits musste Ryanair-Chef Michael O'Leary die Ticketpreise senken, um seine Flieger voll zu bekommen. Und darüber hinaus grassiert die Unsicherheit wegen der Flugverbote für den Boeing-Mittelstreckenjet 737 Max.

Die Ryanair-Führung beklagte den Preiskampf auf dem wichtigen deutschen Markt. Die Lufthansa verkaufe ihre überschüssigen Tickets unterhalb ihrer eigenen Kosten, kritisierte O'Leary. Seiner Ansicht nach haben die größte europäische Fluggesellschaft und ihre Tochter Eurowings seit der Übernahme großer Teile von Air Berlin überschüssige Kapazitäten.

Umgekehrt hat die Lufthansa Billiganbietern wie Easyjet und Ryanair samt ihrer österreichischen Tochter Laudamotion vorgeworfen, für Marktanteile in Deutschland Verluste in Kauf zu nehmen. Wegen der Rabattschlacht rechnet die Lufthansa-Billigmarke Eurowings im laufenden Jahr erneut mit roten Zahlen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr musste auch die Gewinnprognose für den Gesamtkonzern zurechtstutzen.

Ryanair: Mehr Fluggäste, weniger Einnahmen

Ryanair verdiente in den Monaten April bis Juni unter dem Strich nun 243 Millionen Euro und damit 21 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Zwar wuchs die Zahl der Fluggäste um 11 Prozent auf 41,9 Millionen, und der Umsatz zog im gleichen Maß auf 2,3 Milliarden Euro an. Dies gelang aber nur, weil Ryanair die Ticketpreise im Schnitt um 6 Prozent senkte. Zusatzerlöse etwa für Sitzplätze nach Wunsch federten den Rückgang ab.

Doch die Mehreinnahmen konnten den Anstieg der Kosten nicht ausgleichen. Denn Treibstoff, Flughafengebühren und Personal schlugen deutlich teurer zu Buche als ein Jahr zuvor.

Unternehmenschef O'Leary hatte das vorausgesehen und für das laufende Geschäftsjahr nur noch einen Gewinn von 750 bis 950 Millionen Euro angekündigt. Damit dürfte Ryanair höchstens so viel verdienen wie im vorangegangenen Geschäftsjahr. An dieser Prognose hält das Management fest - obwohl sich die Aussichten eher verdunkeln.

So schlug die anhaltende Unsicherheit rund um den Brexit bei Ryanair schon im abgelaufenen Quartal negativ zu Buche. Der bevorstehende Austritt des Landes aus der EU dämpfe die Zuversicht und die Konsumfreude der Verbraucher, schrieb das Management. Für den Billigflieger ist Großbritannien ein wichtiger Absatzmarkt.

Ryanair-Tickets werden günstiger, das Personal teurer

Hinzu kommen die allgemein fallenden Ticketpreise bei gleichzeitig steigenden Kosten. Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März 2020 rechnet O'Leary jetzt mit einem Rückgang der Ticketpreise um bis zu 2 Prozent, nachdem er zuvor auch einen leichten Anstieg für möglich gehalten hatte. Die Zahl der Passagiere dürfte zwar um 7 Prozent auf mehr als 152 Millionen steigen, allerdings etwas weniger stark als zuletzt geplant.

Wie es tatsächlich ausgeht, hängt dem Manager zufolge vom Geschäft des kommenden Winterhalbjahrs ab - sowie davon, ob es weitere negative Entwicklungen im Zuge des Brexits gibt.

Zu schaffen macht der Easyjet-Rivalin auch das Flugverbot für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max, dessen Auslieferung sich voraussichtlich deutlich verzögert. Ryanair will 210 Maschinen der Reihe kaufen, hat jedoch noch keine einzige erhalten. Denn nach dem Absturz zweier Flugzeuge des Typs bei anderen Airlines in Indonesien und Äthiopien mit 346 Toten gilt für das Modell seit März ein weltweites Flugverbot. Wann die Probleme und das Startverbot endet, ist weiterhin offen.

Die Ryanair-Führung hat ihre Wachstumspläne daher bereits Mitte Juli zusammengestrichen. Die ersten "Max"-Maschinen erwartet sie jetzt nicht vor Januar 2020, und für den nächsten Sommer plant sie nur mit 30 statt mit 58 Jets des Typs. Die Zahl der Fluggäste soll im nächsten Geschäftsjahr bis Ende März 2021 zwar auf rund 157 Millionen steigen. Zuvor hatte Ryanair noch 162 Millionen angepeilt. (dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen