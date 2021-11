Premium Aerotec

05.11.2021

Friesen und Schwaben setzen Airbus unter Druck, um Jobs zu retten

Plus Um Arbeitsplätze in Augsburg und in Niedersachsen zu erhalten, hat sich ein breites Bündnis gebildet. Eine SPD-Politikerin erhebt schwere Vorwürfe gegen den Konzern.

Von Stefan Stahl

Die Pläne des Airbus-Konzerns, die in Augsburg sitzende Zuliefer-Tochter Premium Aerotec zu zerschlagen, lassen die Betroffenen immer enger zusammenrücken. Es hat sich ein breiter politischer, betrieblicher und gewerkschaftlicher Widerstand formiert. Dabei solidarisieren sich zwei Regionen, die weit auseinanderliegen, aber zu den Hauptleidtragenden des Vorhabens des Luftfahrt-Riesen zählen. Denn wenn sich Airbus durchsetzt, müssten rund 2200 von etwa 2800 Beschäftigten in Augsburg nach einem teilweisen Verkauf des Unternehmens von Premium Aerotec zu einem neuen Arbeitgeber wechseln. Aus Sicht des Betriebsrats ist die Gefahr groß, dass der Standort dann ausblutet und hunderte Stellen abgebaut werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen