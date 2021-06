Premium Aerotec

18:28 Uhr

Söder setzt sich bei Merkel für Luftfahrt-Jobs in Augsburg ein

Plus Markus Söder und sein Amtskollege in Niedersachsen, Stephan Weil, üben Druck auf die Kanzlerin aus, sich gegenüber Airbus für die Luftfahrt-Jobs in Augsburg und Varel einzusetzen.

Von Stefan Stahl

Die politische Nord-Süd Achse in Sachen „Airbus“ steht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) und sein niedersächsischer Amtskollege Stephan Weil ( SPD) haben sich in einem unserer Redaktion vorliegenden Brief an Kanzlerin Angela Merkel gewandt. Sie fordern die CDU-Politikerin auf, das deutsche Gewicht gegenüber Frankreich im Ringen um die Zukunft der beiden zum europäischen Luftfahrt-Konzern gehörenden Zulieferstandorte in Augsburg und Varel unweit von Wilhelmshaven stärker zu betonen.

Themen folgen