Probleme beim Check-in von British Airways: Ausmaß ist unklar

Wegen Systemproblemen funktioniert der Online-Check-in der Fluglinie British Airways nicht. Am Flughafen Gatwick nahe London bildeten sich lange Warteschlangen.

Wegen Problemen beim Einchecken müssen sich zahlreiche Passagiere von British-Airways-Flügen in Geduld üben. "Hallo, wir haben heute Morgen einige Systemprobleme, die sich auf den Online-Check-in für alle auswirken. Wir entschuldigen uns dafür und schlagen vor, es später erneut zu versuchen", teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Das genaue Ausmaß der Probleme mitten in den Sommerferien war jedoch zunächst unklar.

Hey there, we are experiencing some systems problems this morning which is affecting online check-in for everyone. We're sorry for the inconvenience and suggest trying again later. Letty