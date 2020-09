vor 42 Min.

Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler beginnt mit einer privaten Frage

Der erste Strafprozess um den Dieselskandal in Deutschland hat begonnen. Gleich zu Beginn hat Stadlers Verteidiger eine Frage an die Richter, die ihr Privatleben betrifft.

Von Stefan Küpper

Es ist gegen Viertel nach neun, als Rupert Stadler den Hochsicherheitssaal in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim betritt. Er hat die Sicherheitsschleuse hinter sich gelassen, nimmt zwischen seinen Verteidigern Thilo Pfordte und Ulrike Thole Platz und lässt danach die Fotografen und Kamerateams gelassen ihre Arbeit machen. Das Rattern der Kameras mit Schnellschussfunktion dauert bestimmt über fünf Minuten. Wenn der frühere Vorstandsvorsitzende der Audi AG in diesem von vielen Angeklagten gefürchteten Moment angespannt sein sollte, lässt er sich davon nichts anmerken. Seine stets gepflegte Fassade sitzt ebenso wie das dunkelblaue Sakko. Krawatte trägt er nicht, dafür hat er seine Papiere in einem olivfarbenen Rucksack mitgebracht.

Richter Stefan Weickert, Vorsitzender der 5. Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts München II, hat um 9.46 Uhr das Verfahren aufgerufen. "Guten Morgen, bitte Platz nehmen" sagt er, fügt ein eröffnendes "So." hinzu, skizziert den Zeitplan und schickt sich nach Aufnahme der Personalien der Angeklagten – neben Stadler müssen sich der frühere Chef der Audi-Motorentwicklung Wolfgang Hatz und die Ingenieure P. und L. verantworten – an, der Anklage das Wort zu erteilen.

Verteidiger von Rupert Stadler fragt nach den Autos der Richter

An dieser Stelle allerdings geht Stadlers Anwalt Thilo Pfordte gleich kurz dazwischen. Er möchte – vereinfacht gesagt – Auskunft darüber bekommen, ob die Richter der Kammer oder ihre Angehörigen seit 2009 Autos mit Diesel-Motoren von VW gefahren haben. Der Vorsitzende Weickert nimmt den Antrag ein wenig knurrig zur Kenntnis und kündigt an, demnächst Auskunft erteilen zu wollen. Wenn man das als ein erstes, kleines juristisches Scharmützel bezeichnen will, ist es schnell vorbei. Wenig später schon erteilt der Richter der Anklage das Wort. Staatsanwalt Dominik Kieninger verspricht mit Blick auf die Uhr "sein Bestes" zu geben und beginnt die Lektüre.

Der mit Abstand das meiste Aufsehen erregende Strafprozess des Jahres, der erste Prozess gegen Auto-Bosse wegen des milliardenschweren Abgas-Skandals, beginnt in dem hohen, holzgetäfelten und modernen Gerichtssaal zunächst also in etwa so spektakulär wie sich der 92-seitige, über und über mit technischen Details gespickte, Anklagesatz locker wegliest. Der ist zwar zunächst fortgeschritten-nüchterne Kost, hat es aber gleichwohl in sich, wie sich schon bald zeigen wird.

Worum es in dem Prozess gegen Stadler und drei weitere Angeklagte geht

Der Staatsanwalt dröselt erstmal auf, wer bei Audi mit wem zusammenhing, wie die fraglichen Abteilungen zugeordnet waren und wer wofür und bis wann zuständig war. In aller Kürze: Stadler war von Anfang 2007 bis zum 2. Oktober 2018 Audi-Chef und somit verantwortlich für das große Ganze. Den Bereich "Entwicklung Aggregate" hatte von 2001 bis Ende September 2009 Wolfgang Hatz inne, der – zeitweise sich überschneidend – bis September 2012 auch als Konzernbereichsleiter den Bereich Aggregate für VW in Wolfsburg verantwortete. Der Hatz untergeordnete Giovanni P. wiederum war Diesel-Spezialist bei Audi, bis er Ende November 2015 freigestellt wurde. Und Henning L. seinerseits war P. unterstellt. Er leitete eine Unterabteilung.

Hatz, P. und L. sollen nun laut Staatsanwaltschaft dafür gesorgt haben, dass Software in ab 2009 verbauten Diesel-Motoren manipuliert war. Heißt: Auf dem Prüfstand hatten die Autos bessere Abgaswerte als tatsächlich auf der Straße. Insgesamt geht es dabei um 434.420 in Audis, VWs und Porsches verbaute Aggregate, die in den USA und Europa als "Clean Diesel" ihre Käufer fanden. Die Anklage hält den drei Ingenieuren vor, so einen Schaden von mindestens 170 Millionen Euro, möglicherweise aber auch von über drei Milliarden Euro verursacht zu haben. Stadler hingegen muss sich dafür verantworten, ab Ende September 2015, also knapp zwei Wochen nachdem der Skandal in den USA aufgeflogen war, nicht verhindert zu haben, dass mit Schummel-Software bewehrte Autos in Europa auf den Markt kamen, obwohl er nach Überzeugung der Ermittler von den Manipulationen wusste. Ihm werden konkret 120.398 Einzelfälle zur Last gelegt, was einem mutmaßlichen Schaden von 27 Millionen Euro entspräche.

Der unter anderem wegen Betrugs angeklagte Wolfgang Hatz, ehemaliger Motorenentwickler des Fahrzeugherstellers Audi, kommt zu Prozessbeginn beim Landgericht in München an. Bild: Matthias Balk, dpa

Hatz und Stadler begrüßten sich vor dem Prozess mit der Corona-Faust

Der Staatsanwalt trägt danach weiter detailliert vor, was die Ermittler in jahrelanger Ermittlungsarbeit akribisch zusammengetragen haben. Das markanteste Zitat stammt aus einer Mail aus dem Jahre 2008, die von einem Mitarbeiter an die beiden angeklagten Ingenieure P. und L. ging. Darin heißt es : "Ganz ohne 'Bescheißen' , werden wir es nicht schaffen, alle Kunden in das 1-Liter-Fenster hineinzubekommen."

Während Hatz und Stadler, die sich vor Prozessbeginn mit der Corona-Faust begrüßten, alle Vorwürfe bestreiten, haben die beiden Ingenieure teilweise gestanden.

Der Prozess ist auf 181 Verhandlungstage angelegt. Ein Urteil wird für Dezember 2022 erwartet. Den Angeklagten drohen wegen Betruges, mittelbarer Falschbeurkundung und strafbarer Werbung Haftstrafen von bis zu zehn Jahren.

