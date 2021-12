Verdacht auf Steuerhinterziehung – Razzia bei PwC

Die Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers (PwC), eines weltweit größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen, steht derzeit im Verdacht der Steuerhinterziehung

Die Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers (PwC), eines weltweit größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen, steht derzeit im Verdacht auf Steuerhinterziehung.Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sollen ihre Mandanten bei Abrechnungen und Steuerfragen beraten und kontrollieren, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Doch ausgerechnet wegen solcher Beratungen hat PwC jetzt selbst Probleme. Der Verdacht: PwC könnte in der Beratung von Steuerhinterziehern selbst Steuern hinterzogen haben.

Razzia an mehreren PwC-Standorten

Am Dienstagmorgen rückten mehr als 250 Beamtinnen und Beamte der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, der hessischen Steuerfahndung und des Bundeskriminalamts zur Razzia an. Durchsucht wurden die Deutschlandzentrale in Frankfurt, Zentralen an Firmenstandorten in Berlin, Düsseldorf, Hannover und Stuttgart sowie in Privatwohnungen von Beschuldigten. Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigte die Maßnahmen am Dienstag.

Zwischen 2012 und 2017 soll PwC Mandanten in Deutschland beraten haben, die Leistungen allerdings offiziell über die Firmenniederlassung in der Schweiz abgerechnet. Mit dem Trick hätten die Verantwortlichen zu Unrecht Umsatzsteuern vermieden. Dabei soll es um Steuern in Höhe von mehr als elf Millionen Euro gehen, die das Unternehmen dem Fiskus vorenthalten hat. "Die Einbeziehung des schweizerischen Unternehmens soll ausschließlich der Verschleierung der Beratungsleistungen im Inland und somit der Umsatzsteuerhinterziehung gedient haben", lautet der Vorwurf der Ermittler. Acht leitende Manager werden derzeit beschuldigt, vier davon sind nicht mehr bei PwC.

Video: SAT.1

PwC-Sprecher: "kooperieren in vollem Umfang"

Ein Sprecher von PwC bestätigte die Durchsuchungen, merkte jedoch an, dass staatsanwaltliche Untersuchungen „immer wieder“ vorkommen. „Wir haben dazu präzise Prozesse und klare Vorgehensweisen, die unseren Mitarbeitenden bekannt sind; wir kooperieren in vollem Umfang mit den Behörden", teilte der Sprecher mit.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.