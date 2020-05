vor 47 Min.

Rassistische Anspielungen: VW zieht Instagram-Werbung zurück

Eine Volkswagen-Werbung sorgt für Aufmerksamkeit. Das Video, mit dem VW auf Instagram warb, enthält mehrere Anspielungen, die rassistisch verstanden werden können.

Volkswagen hatte in seiner Instagram-Story eine Werbung mit mehreren rassistischen Anspielungen geschaltet. In dem Video ist eine riesige weiße Hand zu sehen, die einen Mann mit dunkler Hautfarbe herumschiebt und schließlich in ein Haus mit der Aufschrift "Petit Colon" schnippst. Kritiker sehen darin eine Anspielung auf die europäische Kolonialgeschichte. Danach werden die Worte "Der neue Golf" eingeblendet.

Die Buchstaben fliegen dabei so ins Bild, dass sie kurz das rassistische N-Wort ergeben. Volkswagen hat angekündigt die Story nicht weiter auszupielen. In den sozialen Medien kursiert das Video aber weiter. "Es scheint leider noch immer vollkommen legitim zu sein, mit rassistischer Werbung zu provozieren und anzuecken", kommentiert ein Nutzer.

In der neuen #VW-Werbung wird rein zufällig ein schwarzer Mann von einer weißen Hand hin und her geschubst und anschließend in ein Haus mit der Überschrift „petit colon“ geschnipst. Die ersten eingegeben Buchstaben ergeben das N-Wort. Ich könnte kotzen. pic.twitter.com/XnqSM41IIQ — Felix Edeha (@FelixEd93) May 19, 2020

Volkswagen entschuldigt sich auf Instagram für rassistische Werbung

Der Clip kursierte auf Instagram und Twitter. Dabei war zunächst unklar, ob es sich bei dem Spot um einen offiziellen Werbe-Clip von Volkswagen handelt. Inzwischen hat das Unternehmen sich unter einem Instagram-Post seiner deutschsprachigen Seite für die Werbung entschuldigt. "Wie ihr euch vorstellen könnt, sind wir überrascht und schockiert, dass unsere Instagram Story derart missverstanden werden kann", schreibt das Unternehmen. Man positioniere sich klar gegen Rassismus, die Inhalte stellten einen kreativen Umgang mit dem Format Instagram dar, heißt es weiter. (AZ)

