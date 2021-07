Raumfahrt

Weltraum-Fan Markus Söder besucht MT Aerospace in Augsburg

So sehen die Paneele aus Aluminium aus, die in Augsburg bei MT Aerospace für Boeing-Weltraumraketen gebaut werden. In den USA fügen Experten die Teile dann zu Tankdeckeln mit einem Durchmesser von 8,40 Metern zusammen.

Plus Zunächst starten Bauteile von MT Aerospace als Teil einer US-Rakete zum Mond. Der bayerische Ministerpräsident und Weltraum-Fan Markus Söder gibt Tipps.

Von Stefan Stahl

In einer Halle der Augsburger Raum- und Luftfahrtfirma MT Aerospace steht auf einem großen Plakat des Boeing-Konzerns in amerikanisch-selbstbewusster Manier: „Kraftvoll, grenzenlos, bahnbrechend. Space Launch System. Gemeinsam mit unseren deutschen Partnern.“ Mit der kurz SLS heißenden, fast 100 Meter langen und laut Boeing stärksten Trägerrakete, die je gebaut wurde, will die Nasa mit Fracht und Astronauten zunächst zum Mond und später zum Mars aufbrechen. Am Bau des Raumfahrtprogramms sind weltweit rund 3800 Zulieferer beteiligt, einer davon ist MT Aerospace.

