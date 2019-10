vor 19 Min.

Roboterhersteller Kuka legt durchwachsene Quartalszahlen vor

Der Roboterbauer Kuka liefert weiter keine rosigen Zahlen ab. Immerhin: Im dritten Quartal ist der Gewinn gewachsen. Für das gesamte Jahr 2019 gilt das nicht.

Vom Augsburger Roboterhersteller Kuka kommen zum Teil gute Nachrichten: Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ist im dritten Quartal 2019 gewachsen - zumindest im Vergleich zum Vorjahresquartal. 35,6 Millionen Euro hat das Unternehmen eingenommen. Im dritten Quartal 2018 waren es 26,4 Millionen Euro. Auch die Ebit-Marge, also der Anteil des Gewinns am Umsatz, ist im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen und liegt nun bei 3,1 Prozent. Woran das liegt? Kuka-Chef Peter Mohnen hat eine klare Antwort: Das Effizienzprogramm, das Kuka Anfang des Jahres gestartet hat, scheint zu wirken.

Kuka-Chef Peter Mohnen: Kuka will die Effizienz weiter steigen

"Wir haben mit dem Effizienzprogramm frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um Kuka in wirtschaftlich turbulenten Zeiten zu stabilisieren", sagte Mohnen in einer Mitteilung des Konzerns. Noch sind diese Umstrukturierungsmaßnahmen im vollen Gange. So wurde erst vor knapp einer Woche bekannt, dass Kuka plant, mehrere Arbeitsplätze von Augsburg nach Franken zu verlegen. Und auch Mohnen sagte in der Konzernmitteilung, die Konjunktur bleibt turbulent. "Deshalb werden wir diesen Kurs auch konsequent weiterverfolgen."

Kuka-Chef Peter Mohnen glaubt nicht, dass der Gewinn von Kuka dieses Jahr besonders hoch ist. Bild: Silvio Wyszengrad

Und so positiv sich die Gewinnentwicklung auf den ersten Blick auch anhört, die Krise hat Kuka noch nicht überwunden. Das wird etwa deutlich, wenn man auf die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2019 blickt: Der Augsburger Roboterbauer rechnet nur noch mit einem Umsatz von 3,2 Milliarden Euro. Erst im September hatte Kuka deshalb seine Jahresprognose nach unten angepasst. Nun geht der Konzern für das Gesamtjahr noch von einer Ebit-Marge von 1,1 Prozent aus. Ein Grund dafür ist auch die Umstrukturierung im Geschäftsbereich automatisierte Fertigungslösungen und Sondermaschinen, der eben nach Franken verlagert werden soll, teilt der Konzern nun mit.

Kuka-Zahlen für das bisherige Jahr sind schlechter als noch 2018

Dazu kommen weitere Faktoren, die die Zahlen des Augsburger Roboterbauers belasten: Die Aufträge sind im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Im Vergleich zum dritten Quartal 2018 sind die Auftragszahlen um 16,7 Prozent geschrumpft. Und auch wenn man die Konzernzahlen für das gesamte bisherige Jahr mit denen der ersten neun Monate des Vorjahres vergleicht, steht Kuka schlechter da: Insgesamt sind die eingegangenen Aufträge um fast sieben Prozent geschrumpft. Der Umsatzerlös beträgt bisher knapp 2,4 Milliarden Euro - 3,1 Prozent weniger als 2018.

Auch der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) brach in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zu 2018 ein. In diesem Jahr erwirtschaftete Kuka 81,4 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es im gleichen Zeitraum noch 93,9 Millionen Euro gewesen - ein Rückgang um gut 13 Prozent.

Und wie soll es in Zukunft weitergehen? Die konjunkturelle Lage bleibt weiter schwierig, heißt es von Kuka. Vor allem die Autoindustrie - einer der Hauptkunden des Augsburger Roboterherstellers - halte sich mit Investitionen zurück. Deshalb rechnet der Konzern auch damit, dass die Nachfrage für das gesamte Jahr 2019 rückläufig bleibt.

Kuka beschäftigt in Augsburg momentan etwa 3700 Menschen. Bis vor kurzem hatte Kuka noch 4000 Mitarbeiter. Die Zahl der Angestellten war wegen der Umstrukturierung des Konzerns gesunken. Der Roboterbauer, der zum chinesischen Midea-Konzern gehört, hatte angekündigt, 350 Stellen abbauen zu wollen. Rund zwei Drittel der Jobs sind mittlerweile gestrichen. (hhc)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen