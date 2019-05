05:57 Uhr

Scheuer zweifelt an Hardware-Nachrüstung

Die geplanten Hardware-Nachrüstungen von Diesel-Pkw mit zu hohen Schadstoffwerten in Deutschland ziehen sich weiter hin.

Hardware-Nachrüstungen von Diesel-Pkw - ein Thema, bei dem Hersteller nicht durch Eile und Eifer glänzen: Bisher liege noch kein einziger Antrag einer Herstellerfirma auf Zulassung von Nachrüstsets vor, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

"Die Firmen haben uns zugesagt, dass sie bis Mitte des Jahres liefern. Ich bin sehr gespannt, ob sie diese Zusage einhalten können", sagte Scheuer. "Meine Zweifel waren offenbar nicht ganz unberechtigt." Die Umrüstungen am Motor sind Teil eines Maßnahmenpakets der Regierung für bessere Luft.

Stickoxid-Belastung in bayerischen Großstädten 1 / 3 Zurück Vorwärts Neben München hat sich in Bayern auch Regensburg verbessert. Hier lag die Stickoxid-Belastung 2017 noch knapp über dem Grenzwert von 41 Mikrogramm, jetzt ist sie mit 37 Mikrogramm im noch zulässigen Bereich.

Augsburg hat den Sprung unter die 40-Mikrogramm-Schwelle nicht geschafft. An der Messstation in der Karlstraße lag der Wert bei 43 Mikrogramm – gegenüber 44 im Vorjahr.

Negativ entwickelten sich die Werte in Nürnberg (Von-der-Tann-Straße): Hier stieg die Belastung von 43 auf 46 Mikrogramm.

Der Grünen-Politiker Oliver Krischer warf Scheuer vor, das "Thema Hardwarenachrüstungen sehr erfolgreich sabotiert" zu haben. Der Minister habe alles getan, um die Hersteller aus der Verantwortung zu lassen. Die Mittelständler in Deutschland habe Scheuer mit Auflagen und Haftungsfragen so überladen, dass diese den Anforderungen kaum gerecht werden könnten. In der zweiten Jahreshälfte wird es aus Sicht von Krischer vermutlich nur Nachrüstsysteme für einzelne Modelle von Daimler und Volvo geben.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gilt als Unterstützer der deutschen Automobilindustrie. Bild: Michael Kappeler, dpa

Im Sinne der Autoindustrie habe Scheuer damit verhindert, dass sie sich um das Thema Hardwarenachrüstung selbst kümmern und dafür zahlen müsse, kritisierte Krischer: "Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie die CSU Interessenpolitik für die Industrie auf Kosten von Umwelt und Dieselbesitzern betreibt." (dpa)

Themen Folgen