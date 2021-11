Schließung

Aus für Augsburger Aktienbank: Wie es für Beschäftigte und Kunden weitergeht

Plus Die Augsburger Aktienbank gibt zum Jahresende 2022 ihr Geschäft auf. Für die 130 Beschäftigten ist es der Tiefpunkt einer traurigen Entwicklung. Wie es für sie weitergeht und was auf die Kundinnen und Kunden zukommt.

Von Michael Kerler

Als die Beschäftigten am Dienstagabend auf einer Informationsveranstaltung in einer Augsburger Brauereigaststätte vom Ende ihrer Bank erfahren haben, herrschte gedrückte Stimmung. Dass der Augsburger Aktienbank eine schwierige Zukunft bevorsteht, hatten die meisten geahnt. Jetzt herrscht traurige Gewissheit. Die Nachricht vom Aus Ende 2022 "muss man erst einmal verdauen", sagte ein Betroffener. "Es ist ein schlechtes Gefühl." Was aber bedeutet die Schließung für die Beschäftigten genau? Und was passiert mit den Geldern der Kundinnen und Kunden?

