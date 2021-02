vor 16 Min.

"Schwimme im Strom mit": ADAC-Präsident setzt auf gemäßigtes Tempo

Der ADAC-Präsident August Markl in seinem Büro im Hauptsitz des ADAC.

Der ADAC-Präsident vertritt Deutschlands Autofahrer. Ein Raser ist er jedoch nicht - ganz im Gegenteil.

ADAC Präsident August Markl hat Einblicke in sein Fahrverhalten gegeben. „Ich bin ein sehr ruhiger und überlegter Fahrer. Das ist sicher meinem Alter zuzuschreiben. Ich ja 72 Jahre alt“, sagte er in einem Interview mit der unserer Redaktion, gestand aber auch: „Früher bin ich sicher schon einmal flotter gefahren.“

ADAC-Präsident drückt nicht mehr aufs Gas

Das hat sich jedoch geändert. Der ADAC-Präsident drückt nicht mehr so aufs Gas: „ Ich bin eher so ein Gleiter auf der Autobahn. Ich versuche, mich auf der rechten Autobahnspur mit entsprechendem Abstand an ein anderes Fahrzeug anzuhängen und schwimme im Strom mit.“ (AZ)

