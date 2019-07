vor 36 Min.

Siemens Healthineers: Diagnostikgerät wird zur Chefsache

Das neues Diagnostiksystem Attelica erweist sich für Siemens Healthineers als Bremsklotz. Die Auslieferung dauert zu lange. Das hat nun personelle Konsequenzen.

Das Wachstum bei Medizintechnikanbieter Siemens Healthineers stockt. Grund sind Probleme im Diagnostikbereich. Die Markteinführung des neue Laborsystems Atellica verlaufe nicht im erhofften Tempo, berichtetet Konzernchef Bernd Montag bei der Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal am Montag. Und das treibe die Anlaufkosten stark in die Höhe.

Als Konsequenz tauscht die Siemens-Tochter zum 30. September den Diagnostikchef Michael Reitermann aus. Montag übernimmt künftig selbst die Verantwortung für den Bereich.

Zwar sei die Auslieferung der neuen Diagnostikgeräte inzwischen beschleunigt worden. Trotzdem werde Siemens Healthineers bis zum Jahresende lediglich auf rund 1800 Auslieferungen kommen. Geplant gewesen seien 2200, sagte Montag.

Probleme auf dem US-Markt bremsen Siemens Healthineers-Wachstum

Die schleppende Auslieferung ist nach Montags Angaben im Wesentlichen auf Probleme auf dem US-Markt zurückzuführen. "Was in den USA nicht gut gelaufen ist: Wir haben mit Attelica nicht so viele neue Neukunden gewinnen können wie etwa in Europa", sagte Montag.

Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni setzte Siemens Healthineers mit knapp 3,6 Milliarden Euro 8 Prozent mehr um und profitierte dabei auch von positiven Währungseffekten. Aus eigener Kraft lag das Wachstum bei 5,8 Prozent, angetrieben durch gute Geschäfte mit bildgebenden Systemen, etwa Computertomographen.

Das bereinigte operative Ergebnis erhöhte sich um 3 Prozent auf 543 Millionen Euro. Das lag leicht unter den Erwartungen der Analysten. Nach Steuern verbesserte sich der Gewinn dank niedrigerer Finanzierungszinsen sowie positiver Steuereffekte um ein Fünftel auf 353 Millionen Euro. (dpa)

