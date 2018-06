vor 34 Min.

So viel Geld floss bereits nach Griechenland Wirtschaft

Seit 2010 bekam Griechenland Hilfspakete in Milliardenhöhe. Ab August soll das Land auf eigenen Beinen stehen. Was die Einigung der Finanzminister bedeutet.

Von Anja Worschech

Es ist die letzte Etappe in der Griechenland-Hilfe. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verabschiedeten die Finanzminister der Euro-Staaten eine letzte Finanzspritze für das hochverschuldete Land. Die wichtigsten Fakten:

Wie sieht die Einigung der Finanzminister bezüglich Griechenland aus?

Vereinbart wurde eine Abschlusszahlung an Athen von 15 Milliarden Euro. Diese Summe ist im Zusammenhang mit dem dritten griechischen Hilfsprogramm zu sehen. Das hat ein Gesamtvolumen von 86 Milliarden Euro. Ausgezahlt wurden davon bisher erst 46,9 Milliarden Euro.

Zudem werden die Kreditrückzahlungen des zweiten Hilfsprogrammes zehn Jahre verschoben, um Griechenland finanziell mehr Luft zu geben. Das heißt, Griechenland muss die ersten Raten nun nicht ab 2023, sondern erst ab dem Jahr 2033 zurückzahlen.

Wie reagierte Griechenland auf die Einigung?

Die griechische Regierung hat die Einigung der Euro-Länder auf die Bedingungen für das Ende des Hilfsprogramms positiv aufgefasst. Die Vereinbarung sei für sein Land "äußerst wichtig", sagte der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos in der Nacht zum Freitag in Luxemburg. Nach acht Jahren Reformen und Entbehrungen unter den Reformprogrammen der Gläubiger müssten die Griechen "die Veränderung nun in ihren Taschen spüren". Er glaube, dass die Schulden seines Landes durch die Schritte tragfähig seien. "Wir können Zugang zu den Finanzmärkten bekommen", sagte Tsakalotos.

Wann endet das Hilfsprogramm für Griechenland genau?

Das im Sommer 2015 aufgelegte dritte Rettungsprogramm, zu dem auch die zugesagten 15 Milliarden Euro zählen, läuft regulär am 20. August aus. Damit endet aber nicht der strikte Spar- und Reformkurs für das Land. Griechenland soll weiterhin regelmäßig überprüft werden.

Wie viel Geld hat Griechenland bereits bekommen?

Insgesamt bekam der Mittelmeerstaat seit 2010 bereits mehr als 260 Milliarden Euro ausgezahlt - die 15 Milliarden Euro noch nicht mit eingerechnet.

Was musste Griechenland im Gegenzug für die Milliardenkredite leisten?

Athen musste schmerzhafte Sparprogramme und Strukturreformen umsetzen. Nach Angaben der EU-Kommission wurden allein in den vergangenen drei Jahren 450 Einzelmaßnahmen durchgesetzt. Griechenland hat beispielsweise sein Mehrwertsteuersystem umgebaut. Touristen zahlen dadurch bei Hotelübernachtungen mehr. Außerdem wurde das Einwohnermelderegister komplett digitalisiert. Dadurch kommt es nicht mehr zu dem Fall, dass an verstorbene Bürger weiterhin die Rente ausgezahlt wird.

Wie fallen die internationalen Reaktionen auf Griechenlands bisherige Leistungen aus?

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sowie EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici lobten die positive Entwicklung in Griechenland und die großen Anstrengungen der Regierung in Athen. "Wir müssen anerkennen, dass Griechenland seine Aufgabe sehr gut erledigt hat, sie haben ihre Pflichten erfüllt", sagte der französische Finanzminister Bruno Le Maire.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Einigung der Eurogruppe zum Abschluss der Griechenlandhilfen begrüßt. Dass nun nach acht Jahren das letzte der Hilfsprogramme seinen Abschluss findet, sei "ein gutes Signal für Griechenland und die Eurozone", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin. Dabei glich die Griechenland-Rettung in den vergangenen acht Jahren einer wilden Achterbahnfahrt. 2015 stand Griechenland kurz vor dem Ausscheiden aus der Eurozone, was im schlimmsten Fall den Bestand der Währungsunion gefährdet hätte.

Warum beteiligt sich der IWF nicht an dem letzten Milliardenkredit?

Der IWF hatte sich im Juli 2017 unter Christine Lagarde grundsätzlich zu einer finanziellen Beteiligung von 1,6 Milliarden Euro bereit erklärt. Voraussetzung waren aber deutliche Schuldenerleichterungen für Griechenland, weil der IWF die griechische Gesamtschuldenlast anders als die Euro-Länder auf Dauer nicht für tragbar hielt. Der Währungsfonds habe hier "langfristige Bedenken", sagte Lagarde, und halte sich daher zurück.

Zeigen die bisherigen Rettungspakete Wirkung?

Inzwischen ist Griechenland wieder auf Wachstumskurs und weist Haushaltsüberschüsse auf. Griechenland habe damit wie die anderen ehemaligen Euro-Krisenländer Irland, Spanien, Zypern und Portugal "die Wende in seiner Volkswirtschaft geschafft und steht erneut auf seinen eigenen Beinen", sagte Eurogruppen-Chef Mário Centeno in Luxemburg. Die Gesamtverschuldung ist mit fast 178 Prozent aber weiterhin immens. Noch immer ist jeder Fünfte arbeitslos.

Themen Folgen