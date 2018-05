vor 18 Min.

Solarstrom-Rekord in den ersten vier Monaten des Jahres Wirtschaft

In 2018 wurde bislang so viel Solarstrom produziert wie nie zuvor in Deutschland.

Solaranlagen in Deutschland haben heuer so viel Sonnenenergie produziert wie noch nie. Im April waren vor allem die Anlagen im Süden sehr stark ausgelastet.

In den ersten vier Monaten dieses Jahres ist in Deutschland nach Angaben von Eon so viel Solarenergie erzeugt worden wie nie zuvor in diesem Zeitraum. Bis einschließlich 30. April seien dies genau 10,1 Milliarden Kilowattstunden Sonnenenergie gewesen, sagte ein Sprecher des Energieunternehmens am Dienstag in München.

"Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von mehr als sieben Prozent und gegenüber 2016 sogar eine Steigerung von knapp 25 Prozent", sagte Victoria Ossadnik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Eon Energie Deutschland. Die erzeugte Strommenge kann den durchschnittlichen Jahresverbrauch von mehr als 4 Millionen Haushalten decken.

Zwar ließ sich die Sonne im kalt-winterlichen März deutlich seltener blicken als im langjährigen Durchschnitt. Der April sorgte aber laut Daten des Deutschen Wetterdienstes vor allem im Süden und damit den Photovoltaik-Hochburgen für mehr als 200 Sonnenscheinstunden und eine hohe Auslastung der rund 1,6 Millionen Solaranlagen.

Allein im Raum München schien die Sonne mehr als 260 Stunden, in Stuttgart und Nürnberg waren es rund 250 Stunden. Aber auch in Frankfurt/Main mit rund 230, Hamburg mit etwa 190 und Köln mit rund 180 Sonnenstunden schien die Sonne deutlich häufiger als sonst. (dpa)

