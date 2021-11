Diese Folgen hat die Fusion für 200.000 Sparkassen-Kunden in Schwaben

Plus Die Kreissparkasse Augsburg und die Sparkassen Memmingen-Lindau-Mindelheim fusionieren. Jetzt werden alle Kundinnen und Kunden angeschrieben. Es geht auch um höhere Gebühren.

Es ist ein großer Schritt für die Bankenlandschaft in der Region. Zum 1. Januar 2022 schließen sich die Kreissparkasse Augsburg und die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim zusammen. Entstehen wird damit die größte Sparkasse in Bayerisch-Schwaben. Das Ereignis schlägt bald sichtbare Wellen: Die 200.000 Kundinnen und Kunden bekommen diese Woche Post. Es geht dabei um die neuen Geschäftsbedingungen, aber auch um Gebühren.