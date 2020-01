vor 21 Min.

Starbucks verlangt jetzt Gebühren für Coffee-to-Go-Becher

Starbucks hat das Modell Coffee-to-Go in Europa erst richtig bekannt gemacht. Jetzt verlangt die Kette eine kleine Gebühr auf seine Pappbecher.

Die weißen Becher mit grünem Logo sind in jeder deutschen Großstadt zu sehen: Starbucks ist für viele das Sinnbild der Coffee-to-Go-Wegwerfkultur. Nun will das Unternehmen offenbar gegensteuern und eine Gebühr von 5 Cent pro Pappbecher verlangen. Laut Unternehmen sollen die Gäste dadurch motiviert werden, auf Mehrweg zu setzen. Die Beträge, die Starbucks über die Bechergebühr einnimmt, spendet das Unternehmen an WWF.

Starbucks hatte die Gebühr bereits am November in Hamburg und Berlin getestet. Hier sei ein Anstieg von Bestellungen im Mehrwegbecher zu verzeichnen gewesen - statt 2,5 Prozent macht der Anteil von mitgebrachten Mehrwegbechern laut Starbucks nun 6 Prozent. Ein Großteil der Produkte wird dementsprechend weiterhin in Einwegbechern verkauft. Wie viele Pappbecher Starbucks pro Jahr in Deutschland ausgibt, verrät das Unternehmen nach Angaben der Deutschen Presseagentur nicht. (AZ)

