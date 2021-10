Steigende Preise

12:44 Uhr

Auf der Spur der Inflation: mit einer Preisermittlerin im Discounter

Was kostet der Einkauf? Preisermittler und Preisermittlerinnen ziehen monatlich von einem Geschäft zum nächsten um herauszufinden, was unsere Konsumgüter kosten.

Plus Nicht nur Sprit- und Heizpreise steigen enorm. Auch die Einkäufe im Supermarkt. Die Inflationsrate liegt bei 4,1 Prozent. Wie kommt dieser Wert zustande?

Von Vanessa Polednia

Das Schreckgespenst Inflation scheint an diesem ruhigen Herbstvormittag ganz weit weg zu sein, als Katrin Kuntzsch ihr E-Dienstrad vor einem Lebensmittel-Discounter unweit des Bahnhofs München-Pasing abstellt. Trotzdem hat das, was nun geschehen wird, einen kleinen und doch direkten Einfluss auf das, was die deutsche Bevölkerung noch immer ängstigt: die Sorge vor einer Geldentwertung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

