21:06 Uhr

Streik bei Ryanair: Verdi startet Tarifverhandlungen Wirtschaft

Flugzeuge von Ryanair stehen während eines Streiks von Piloten der irischen Low-Cost-Airline am Flughafen Charleroi in Belgien. Am Mittwoch will Verdi mit Ryanair verhandeln.

Nach einer Streikwelle bei Ryanair will die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch in die Tarifverhandlungen mit der Fluggesellschaft einsteigen.

Im Konflikt um die Arbeitsbedingungen bei Ryanair startet die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch Tarifverhandlungen für die rund tausend Kabinenbeschäftigten der irischen Fluggesellschaft in Deutschland. Die Gespräche finden in Dublin statt, dort hat der Billigflieger seinen Sitz. Die Dienstleistungsgewerkschaft fordert für das Kabinenpersonal mehr Geld und eine bessere Absicherung. Verdi verlangt, dass Ryanair die hiesigen Sozialstandards anerkennt.

Ryanair und Verdi verhandeln um Tarife für Kabinenpersonal

Bei dem irischen Billigflieger war es erst Ende vergangener Woche wegen Pilotenstreiks zu zahlreichen Flugausfällen gekommen. Ryanair sieht sich seit längerem Vorwürfen ausgesetzt, seine Mitarbeiter deutlich schlechter zu bezahlen als andere Billigfluggesellschaften. Das Unternehmen bestreitet dies. Es hatte sich erst im vergangenen Jahr bereit erklärt, Gewerkschaften anzuerkennen. (afp)

