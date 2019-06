vor 4 Min.

Streik blockiert die Produktion: Wird Nutella bald knapp?

Das größte Nutella-Werk der Welt steht still, weil Mitarbeiter streiken.

Im größten Nutella-Werk der Welt in Frankreich steht die Produktion nahezu komplett, weil Mitarbeiter streiken. Sie lassen keine Lieferungen in die Fabrik.

Die Nutella-Produktion im französischen Werk Villers-Ecalles des Süßwaren-Konzerns Ferrero steht nahezu komplett still, weil Mitarbeiter seit dem 28. Mai streiken. Die Mitarbeiter fordern bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn, heißt es auf der Internetseite der Gewerkschaft "force-ouvriere". 160 der 350 Mitarbeiter haben ihre Arbeit seit dem 28. Mai niedergelegt.

Streik: Nutella-Produktion in Frankreich steht still

Das französische Werk ist die weltweit größte Produktionsstätte der Nuss-Nougat-Creme Nutella, 600.000 Gläser gehen dort normalerweise täglich vom Band. In dem Werk werden außerdem "Kinder Bueno"-Schokoriegel hergestellt. Die Streikenden blockieren unter anderem die Ein- und Ausfahrt des Firmengeländes, sodass Lkws keine Lieferungen mehr auf das Gelände bringen können. Ferrero droht den streikenden Mitarbeitern, die die Produktion lahmlegen, mit Zwangsgeldern. Seit Montagmorgen werden die Streikenden mit einer Strafe von 1000 Euro pro Person und Stunde belegt, heißt es "force-ouvriere". "Es ist Krieg, die Wut steigt, die Familie Ferrero akzeptiert den Streik nicht", sagt ein Gewerkschaftsvertreter.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtete, von den vier Linien für den Schoko-Brotaufstrich Nutella sei nur noch eine mit 20 Prozent ihrer Kapazität in Betrieb. Dabei beruft sich die AFP auf Auskünfte der Gewerkschaft. Die Produktion des Schokoriegels "Kinder Bueno" sei dagegen komplett eingestellt worden, meldet die Nachrichtenagentur. Das französische Nutella-Werk ist für etwa ein Viertel der weltweiten Produktion der Nuss-Nougat-Creme verantwortlich. Ob es zu Lieferengpässen bei Nutella oder Kinder Bueno kommt, ist bisher nicht bekannt. Das Unternehmen hat sich dazu nicht geäußert.

In Februar gab es schon einmal Probleme im Nutella-Werk in Frankreich

Ferrero hat insgesamt 22 Werke, in denen mehr als 30.000 Menschen arbeiten. Das italienische Unternehmen hat seinen Umsatz in den vergangenen Jahren auf mehr als zehn Milliarden Euro verdoppelt. Bereits im Februar wurde die Produktion in dem Werk Villers-Ecalles gestoppt. Damals kam es zu Qualitätsproblemen. Zu Lieferengpässen kam es laut Ferrero im Februar nicht. (AZ, mit dpa)

